В матче 4-го тура Серии А Италии «Лечче» на «Виа дель Маре» примет «Кальяри». Поединок состоится 19 сентября в 21:45 по мск.

«Лечче» пока без побед в новом сезоне Серии А. Команда проиграла «Аталанте» и «Милану», но при этом добилась нулевой ничьи с «Дженоа», набрав один пункт. Этот пункт хозяев особо не спасает. К четвертому туру они последняя команда лиги.

«Кальяри» начал сезон с ничьи, но потом проиграл «Наполи». На прошлых выходных «сардинийцы» одолели «Парму» и набрали первые полноценные 3 очка. С 4 баллами команда поднялась на 8-е место в таблице и претендует на зону еврокубков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают такие котировки: 2.95 на победу «Лечче», 2.81 на победу «Кальяри», 3.00 на ничью.

ИИ поставил на победу «Лечче» со счетом 3:2.

Трансляция матча

