Главный тренер «Монако» Ади Хюттер отреагировал на крупное поражение от «Брюгге» (1:4) в Лиге чемпионов.

Ади Хюттер globallookpress.com

«Это тяжелое поражение. "Брюгге" победу в полной мере заслужил — он был сильнее. Все мы разочарованы и перед нашими болельщиками должны извиниться. Нам предстоят анализ и подготовка к следующей игре», — цитирует Хюттера пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В следующем матче общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» сыграет против «Аталанты» 30-го сентября, а «Монако» встретится с «Манчестер Сити» 1-го октября.