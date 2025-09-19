Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матча против «Наполи» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Итальянские команды потрясающе играют в обороне.  Я встречался с ними очень много раз.  Их стойкость, концентрация...  Я ими восхищаюсь.  Я доволен.  Это была тяжелая неделя — в воскресенье мы принимали "Манчестер Юнайтед", а впереди нас ждет невероятно сложное испытание в Лондоне — игра с "Арсеналом".  Но мы отправляемся туда с хорошими чувствами», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» в следующем туре общего этапа Лиги чемпионов сыграет против «Монако» 1-го октября, а «Наполи» встретится в тот же день со «Спортингом».