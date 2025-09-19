Фоден: Мы действовали умно и не допускали слишком много потерь

Полузащитникпрокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против(2:0).

«Вскрывать их было просто кошмаром. Я считаю, что мы действовали довольно умно и не допускали слишком много потерь.

Первый тайм был немного разочаровывающим. У меня было не так много касаний между линиями.

Гол Холанна? Эрлинг всегда совершает такие рывки. Главное — это уметь найти эту связь. Кажется, он бьет все рекорды. То, что он делает, просто неслыханно. Какой невероятный игрок.

Возвращение Де Брейне на "Этихад"? Он легенда клуба. Я безмерно благодарен ему за то, что он сделал. Он навсегда останется легендой», — сказал Фоден BBC.

В следующем поединке общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Монако» 1-го октября.