    Фоден: Мы действовали умно и не допускали слишком много потерь

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Италии Наполи
    Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Наполи» (2:0).

    Фил Фоден — полузащитник «Манчестер Сити»
    «Вскрывать их было просто кошмаром. Я считаю, что мы действовали довольно умно и не допускали слишком много потерь.

    Первый тайм был немного разочаровывающим. У меня было не так много касаний между линиями.

    Гол Холанна? Эрлинг всегда совершает такие рывки. Главное — это уметь найти эту связь. Кажется, он бьет все рекорды. То, что он делает, просто неслыханно. Какой невероятный игрок.

    • Возвращение Де Брейне на "Этихад"? Он легенда клуба. Я безмерно благодарен ему за то, что он сделал. Он навсегда останется легендой», — сказал Фоден BBC.

    В следующем поединке общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Монако» 1-го октября.

