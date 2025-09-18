Гол Холанна помог «Ман Сити» обыграть «Наполи»

одержал победу над(2:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе «горожан» голы записали на свой счет Эрлинг Холанн на 56-й минуте и Жереми Доку на 65-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Манчестер Сити — Наполи 2:0 Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (56'), 2:0 Жереми Доку (65') Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол (Натан Аке, 80'), Родриго Эрнандес (Николас Гонсалес, 60'), Тейьяни Рейндерс (Рико Льюис, 80'), Бернарду Силва, Филип Фоден, Жереми Доку (Савиньо, 69'), Эрлинг Холанд (Оскар Бобб, 80'), Nico O'Reilly Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Леонардо Спинаццола, Алессандро Буонджорно, Сэм Бёкема, Джованни Ди Лоренцо, Скотт МакТоминай, Кевин Де Брёйне (Матиас Оливера, 26'), Андре Франк Замбо Ангисса (Элиф Элмас, 71'), Станислав Лоботка (Билли Гилмор, 71'), Расмус Хёйлунн (Давид Нерес, 71'), Маттео Политано (Жуан Жесус, 55') Предупреждение: Маттео Политано (52') Удаление: Джованни Ди Лоренцо (21')

«Манчестер Сити» в следующем туре общего этапа Лиги чемпионов сыграет против «Монако» 1-го октября, а «Наполи» встретится в тот же день со «Спортингом».