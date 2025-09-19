«Реал Сосьедад» Захаряна уступил «Бетису» в матче Примеры

на своем поле одержал победу над(3:1) в матче 5-го тура испанской Примеры.

В 1-м тайме команды обменялись голами. У «Бетиса» отличился Кучо Эрнандес на 7-й минуте, а в составе «Реал Сосьедад» гол забил Брайс Мендес на 13-й минуте.

Во 2-м отрезке «Бетис» забил два безответных гола, отличились Эз Абде на 49-й минуте и Эктор Бельерин на 69-й минуте.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 66-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.

Футбол. Испания. Ла Лига Бетис — Реал Сосьедад 3:1 Голы: 1:0 Кучо Эрнандес (7'), 1:1 Брайс Мендес (13'), 2:1 Абде Эззальзули (49'), 3:1 Эктор Бельерин (69') Бетис: Пау Лопес, Эктор Бельерин, Диего Льоренте (Марк Бартра, 46'), Натан, Хуниор Фирпо (Диего Гомес, 71'), Пабло Форнальс (Марк Рока, 71'), Софьян Амрабат, Джовани Ло Чельсо (Родриго Рикельме, 86'), Антони (Пере Гарсия, 70'), Абде Эззальзули, Кучо Эрнандес Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Дуйе Чалета-Цар, Хон Арамбуру (Ариц Элустондо, 75'), Микель Оярсабаль, Брайс Мендес, Такэфуса Кубо (Лука Сучич, 66'), Йон Горротксатеги (Гонсалу Гуэдеш, 59'), Пабло Марин (Арсен Захарян, 66'), Серхио Гомес, Игор Субельдия, Андер Барренечеа (Карлос Солер, 59') Предупреждения: Брайс Мендес (7'), Пабло Марин (18'), Хон Арамбуру (26'), Софьян Амрабат (34'), Йон Горротксатеги (35'), Натан (39'), Игор Субельдия (54'), Хуниор Фирпо (65'), Дуйе Чалета-Цар (71'), Карлос Солер (86')

После этого матча «Бетис» занимает 4-е место в таблице Примеры с 9-ю очками в активе. «Реал Сосьедад» — на 17-й позиции (2).