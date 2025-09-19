Белоус — о карьере Марио Фернандеса: Попытки вернуться никогда не получаются

Футбольный функционерподелился мнением о карьере бывшего защитника сборной России

«Запомнился своей успешной игрой, в том числе на чемпионате мира 2018 году с Хорватией. Когда мы в основное время сыграли 2:2, проиграли по пенальти, но могли выйти и в полуфинал.

Запомнился успешной игрой за ЦСКА. Он хороший футболист, но, когда он уходил в Бразилию, я думаю, надо заканчивать сразу. Попытки вернуться никогда не получаются. У того же Вагнера Лава не очень это получилось. Поэтому в принципе, он оставил свой след, хороший игрок был. Всё равно все бразильцы хотят играть на родине, и гражданство их не делает русскими», — сказал Белоус «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что за всю свою карьеру в РПЛ Марио Фернандес выступал за ЦСКА и «Зенит». Защитник выступал за армейцев на протяжении 10-и сезонов, в которых завоевал 3 чемпионства.