ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей КудашовС вещами на выход. Кто из тренеров КХЛ будет уволен первым?
  • 22:45
    • «Ростов» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче Кубка России
  • 23:59
    • «Барселона» минимально обыграла «Ньюкасл» в гостях
  • 23:56
    • Гол Холанна помог «Ман Сити» обыграть «Наполи»
  • 23:53
    • «Спортинг» разгромил «Кайрат» в Лиссабоне
  • 22:17
    • Okko покажет олимпийский отборочный турнир фигуристов
    Все новости спорта

    Альба не считает «Спартак» удобным соперником для «Ростова»

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Ростов Спартак
    Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

    Джонатан Альба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Альба

    «На что рассчитывали, увидев стартовый состав соперника? Для меня было тяжело предположить, как они будут располагаться на поле. Мы готовились к игре, понимали, что расстановка может быть разной. Чистяков и Мелехин хорошо играли в прессинг.

    В чем главная причина победы? Даже не знаю. Были хорошие моменты у обеих команд. Важно было победить, нужно было хорошо работать с мячом, в прессинге. На поле сегодня были мужики. Ранее мы тоже хорошо играли с "Динамо", но пропустили три мяча в последние минуты.

    Удобный ли соперник "Спартак" для нас? Нет, так не думаю. Недавно мы проиграли им.

    Это тот "Ростов", который хочу видеть? В начале сезона было тяжело. Мы хороший матч провели, но если бы не забили дважды, все говорили бы, что "Ростов" не может играть в кубке», — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

    «Ростов» с 3 очками занимает последнее место в группе С. В следующем туре команда сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо» 2 октября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Нефтехимик» даст бой на территории «Трактора»
  • Трактор — Нефтехимик. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Вытолкнет ли «Бетис» в зону вылета «Сосьедад»?
  • «Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сможет ли «Астана» справиться с «Тоболом»?
  • «Тобол» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.30
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тобол — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Риу Аве — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лион — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Автомобилист — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры