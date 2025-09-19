Альба не считает «Спартак» удобным соперником для «Ростова»

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(2:1) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«На что рассчитывали, увидев стартовый состав соперника? Для меня было тяжело предположить, как они будут располагаться на поле. Мы готовились к игре, понимали, что расстановка может быть разной. Чистяков и Мелехин хорошо играли в прессинг.

В чем главная причина победы? Даже не знаю. Были хорошие моменты у обеих команд. Важно было победить, нужно было хорошо работать с мячом, в прессинге. На поле сегодня были мужики. Ранее мы тоже хорошо играли с "Динамо", но пропустили три мяча в последние минуты.

Удобный ли соперник "Спартак" для нас? Нет, так не думаю. Недавно мы проиграли им.

Это тот "Ростов", который хочу видеть? В начале сезона было тяжело. Мы хороший матч провели, но если бы не забили дважды, все говорили бы, что "Ростов" не может играть в кубке», — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

«Ростов» с 3 очками занимает последнее место в группе С. В следующем туре команда сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо» 2 октября.