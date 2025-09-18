Тарханов: Удивлюсь, если «Балтика» финиширует в тройке

Известный тренерсчитает, что пока не стоит сильно восхищаться нынешними успехамив Чемпионате России, а стоит выводы делать по окончании сезона.

«Мы всё время стремимся опередить ситуацию. Посмотрим, как будет дальше. "Балтика" начала сезон очень хорошо. Состав у них хороший, играют с большой самоотдачей. Когда закончится сезон и "Балтика" будет в тройке лидеров — вот это будет открытие. Если попадут в пятёрку — будет супер для "Балтики". Посмотрим, игр будет ещё много.

Команда была открытием сезона и в Первой лиге: "Балтика" достаточно уверенно заняла первое место, хотя соперники были хорошие — "Урал", "Сочи", "Черноморец" и "Торпедо". Но они переиграли всех», — сказал «Чемпионату» Тарханов.

Календарь и таблица РПЛ

После 8 туров команда Андрея Талалаева идет на втором месте с 16 очками. В прошлом сезоне «Балтика» выиграла Первую лигу.