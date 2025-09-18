ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Жозе МоуриньюЖест отчаяния. Почему «Бенфику» ждет крах под руководством Моуринью
  • 12:51
    • Кузяев может вернуться в РПЛ
  • 11:38
    • Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
  • 10:54
    • Месси может продлить контракт с «Интер Майами»
  • 09:47
    • Шнайдер завершила выступление на турнире в Сеуле
  • 12:59
    • Станковичу грозит четырехматчевая дисквалификация
    Тарханов: Удивлюсь, если «Балтика» финиширует в тройке

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика
    Известный тренер Александр Тарханов считает, что пока не стоит сильно восхищаться нынешними успехами «Балтики» в Чемпионате России, а стоит выводы делать по окончании сезона.

    Александр Тарханов
    Александр Тарханов

    «Мы всё время стремимся опередить ситуацию. Посмотрим, как будет дальше. "Балтика" начала сезон очень хорошо. Состав у них хороший, играют с большой самоотдачей. Когда закончится сезон и "Балтика" будет в тройке лидеров — вот это будет открытие. Если попадут в пятёрку — будет супер для "Балтики". Посмотрим, игр будет ещё много.

    Команда была открытием сезона и в Первой лиге: "Балтика" достаточно уверенно заняла первое место, хотя соперники были хорошие — "Урал", "Сочи", "Черноморец" и "Торпедо". Но они переиграли всех», — сказал «Чемпионату» Тарханов.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 8 туров команда Андрея Талалаева идет на втором месте с 16 очками. В прошлом сезоне «Балтика» выиграла Первую лигу.

