    Симеоне: Боевой дух «Атлетико» был на нужном уровне

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Испании Атлетико Футбол Англии Ливерпуль Лига чемпионов
    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Мадридский клуб уступил со счётом 2:3.

    Диего Симеоне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диего Симеоне

    «Начало матча для нашей команды было не самым удачным, и первый гол нас сильно подшатнул. Второй гол был разыгран просто великолепно. После этого мы начали выравнивать игру. Мы завершили первый тайм с голом Маркоса Льоренте, что вселило надежду на возможный камбэк. Во втором тайме мы добавили в игре и держали ситуацию под контролем. Счёт стал 2:2, но потрясающий гол Вирджила ван Дейка оставил неприятный осадок от поражения.

    Наш боевой дух был на нужном уровне. Многие молодые игроки только начинают свой путь. Мы приехали на великолепный стадион и играли против сильной атакующей команды. Сначала ничего хорошего не предвиделось, но если нам суждено потерпеть поражение, пусть будет так», — приводит слова Симеоне Marca.

    В следующем туре Лиги чемпионов, 30 сентября, «Ливерпуль» встретится с «Галатасараем», а «Атлетико» сыграет против франкфуртского «Айнтрахта».

