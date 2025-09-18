Симеоне: Боевой дух «Атлетико» был на нужном уровне

Главный тренерподелился впечатлениями от матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против. Мадридский клуб уступил со счётом 2:3.

«Начало матча для нашей команды было не самым удачным, и первый гол нас сильно подшатнул. Второй гол был разыгран просто великолепно. После этого мы начали выравнивать игру. Мы завершили первый тайм с голом Маркоса Льоренте, что вселило надежду на возможный камбэк. Во втором тайме мы добавили в игре и держали ситуацию под контролем. Счёт стал 2:2, но потрясающий гол Вирджила ван Дейка оставил неприятный осадок от поражения.

Наш боевой дух был на нужном уровне. Многие молодые игроки только начинают свой путь. Мы приехали на великолепный стадион и играли против сильной атакующей команды. Сначала ничего хорошего не предвиделось, но если нам суждено потерпеть поражение, пусть будет так», — приводит слова Симеоне Marca.

В следующем туре Лиги чемпионов, 30 сентября, «Ливерпуль» встретится с «Галатасараем», а «Атлетико» сыграет против франкфуртского «Айнтрахта».