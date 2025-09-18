ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей КудашовС вещами на выход. Кто из тренеров КХЛ будет уволен первым?
  • 22:45
    • «Ростов» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче Кубка России
  • 23:59
    • «Барселона» минимально обыграла «Ньюкасл» в гостях
  • 23:56
    • Гол Холанна помог «Ман Сити» обыграть «Наполи»
  • 23:53
    • «Спортинг» разгромил «Кайрат» в Лиссабоне
  • 22:17
    • Okko покажет олимпийский отборочный турнир фигуристов
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» разгромил «Галатасарай» в матче общего этапа ЛЧ

    «Айнтрахт» — «Галатасарай»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Футбол Турции Галатасарай
    «Айнтрахт» одолел «Галатасарай» (5:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Гости забили единственный гол уже на 8-й минуте благодаря точному удару Юнуса Акгюна.

    На 37-й минуте защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес забил гол в свои ворота.

    У «Айнтрахта» дублем отметился Жонатан Буркардт, который забил свои голы на 45+4-й и 66-й минутах. Еще по голу забили Джан Узун на 45+2-й минуте и Ансгар Кнауфф на 75-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Айнтрахт Ф — Галатасарай 5:1
    Голы: 0:1 Юнус Акгюн (8'), 1:1 Давинсон Санчес (автогол) (37'), 2:1 Джан Узун (45 + 2'), 3:1 Жонатан Буркардт (45 + 4'), 4:1 Жонатан Буркардт (66'), 5:1 Ансгар Кнауфф (75') Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Ннамди Коллинз, Робин Кох (Орель Аменда, 79'), Артур Теате, Натаниэль Браун, Хуго Ларссон (Эйе Скири, 79'), Рицу Доан (Миши Батшуайи, 84'), Джан Узун (Жан-Маттео Баойя, 71'), Ансгар Кнауфф, Фарес Шаиби, Жонатан Буркардт (Элье Ваи, 71') Галатасарай: Угурджан Чакыр, Эрен Эврен Эльмалы (Исмаил Якобс, 67'), Давинсон Санчес, Уилфрид Синго, Юнус Акгюн (Кан Айхан, 77'), Илкай Гюндоган (Габриэл Сара, 67'), Лерой Зане (Ахмед Кутуджу, 66'), Марио Лемина (Мауро Икарди, 55'), Лукас Торрейра, Роланд Шаллаи, Baris Alper Yilmaz Предупреждения: Жонатан Буркардт (5'), Жерар Мартин (45'), Дэниел Бёрн (45 + 2'), Фермин Лопес (75')

    В следующем матче общего этапа Лиги чемпионов «Айнтрахт» сыграет против «Атлетико» 30-го сентября, а «Галатасарай» встретится в тот же день с «Ливерпулем».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Нефтехимик» даст бой на территории «Трактора»
  • Трактор — Нефтехимик. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Вытолкнет ли «Бетис» в зону вылета «Сосьедад»?
  • «Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сможет ли «Астана» справиться с «Тоболом»?
  • «Тобол» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.30
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тобол — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Риу Аве — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лион — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Автомобилист — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры