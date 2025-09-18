«Айнтрахт» разгромил «Галатасарай» в матче общего этапа ЛЧ

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Гости забили единственный гол уже на 8-й минуте благодаря точному удару Юнуса Акгюна.
На 37-й минуте защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес забил гол в свои ворота.
У «Айнтрахта» дублем отметился Жонатан Буркардт, который забил свои голы на 45+4-й и 66-й минутах. Еще по голу забили Джан Узун на 45+2-й минуте и Ансгар Кнауфф на 75-й минуте.
Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
Айнтрахт Ф — Галатасарай 5:1
Голы: 0:1 Юнус Акгюн (8'), 1:1 Давинсон Санчес (автогол) (37'), 2:1 Джан Узун (45 + 2'), 3:1 Жонатан Буркардт (45 + 4'), 4:1 Жонатан Буркардт (66'), 5:1 Ансгар Кнауфф (75') Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Ннамди Коллинз, Робин Кох (Орель Аменда, 79'), Артур Теате, Натаниэль Браун, Хуго Ларссон (Эйе Скири, 79'), Рицу Доан (Миши Батшуайи, 84'), Джан Узун (Жан-Маттео Баойя, 71'), Ансгар Кнауфф, Фарес Шаиби, Жонатан Буркардт (Элье Ваи, 71') Галатасарай: Угурджан Чакыр, Эрен Эврен Эльмалы (Исмаил Якобс, 67'), Давинсон Санчес, Уилфрид Синго, Юнус Акгюн (Кан Айхан, 77'), Илкай Гюндоган (Габриэл Сара, 67'), Лерой Зане (Ахмед Кутуджу, 66'), Марио Лемина (Мауро Икарди, 55'), Лукас Торрейра, Роланд Шаллаи, Baris Alper Yilmaz Предупреждения: Жонатан Буркардт (5'), Жерар Мартин (45'), Дэниел Бёрн (45 + 2'), Фермин Лопес (75')
В следующем матче общего этапа Лиги чемпионов «Айнтрахт» сыграет против «Атлетико» 30-го сентября, а «Галатасарай» встретится в тот же день с «Ливерпулем».