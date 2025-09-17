ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Иван МорозовНе по той дорожке. Форварда «Спартака» отстранили за употребление наркотиков
  • 23:53
    • «Карабах» одержал волевую победу над «Бенфикой» в Лиссабоне
  • 00:27
    • «Брентфорд» по пенальти обыграл «Астон Виллу» в Кубке английской лиги
  • 00:00
    • «Реал» обыграл в меньшинстве «Марсель»
  • 23:57
    • «Ювентус» совершил камбэк и сыграл вничью с «Боруссией» Д в матче ЛЧ
  • 23:53
    • «Тоттенхэм» одержал победу над «Вильярреалом» в ЛЧ
    Тудор отреагировал на результативную ничью с дортмундской «Боруссией»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Ювентус Футбол Германии Боруссия Д
    Наставник туринского «Ювентуса» Игор Тудор высказался про матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча закончилась со счетом 4:4.

    Игор Тудор
    Игор Тудор

    «Это был матч, в котором было видно, сколько энергии было потрачено на игру с "Интером". В перерыве я заметил, что некоторые игроки устали. Мы играли против сильной команды с игроками высшего уровня. Я поздравляю ребят, потому что в тот момент они не могли сделать больше.

    Последние две игры были особенными, мы играли с важными командами. Каждый, кто выходит на поле, делает это с большим воодушевлением, что очень важно для тренера. Результат определяется в конце, поэтому очень важны игроки, которые доводят игру до конца. Мы каждый день работаем над командным менталитетом на тренировках. Приятно видеть, что мы никогда не сдаёмся», — приводит слова Тудора официальный сайт «Ювентуса».

    Читайте также

