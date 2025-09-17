Тудор отреагировал на результативную ничью с дортмундской «Боруссией»

Наставник туринскоговысказался про матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской. Встреча закончилась со счетом 4:4.

«Это был матч, в котором было видно, сколько энергии было потрачено на игру с "Интером". В перерыве я заметил, что некоторые игроки устали. Мы играли против сильной команды с игроками высшего уровня. Я поздравляю ребят, потому что в тот момент они не могли сделать больше.

Последние две игры были особенными, мы играли с важными командами. Каждый, кто выходит на поле, делает это с большим воодушевлением, что очень важно для тренера. Результат определяется в конце, поэтому очень важны игроки, которые доводят игру до конца. Мы каждый день работаем над командным менталитетом на тренировках. Приятно видеть, что мы никогда не сдаёмся», — приводит слова Тудора официальный сайт «Ювентуса».