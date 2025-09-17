Ошибка вратаря стоила матча: «Тоттенхэм» начал Лигу Чемпионов с победы над «Вильярреалом»

Всё началось с эпизода, который болельщики «Вильярреала» будут вспоминать как кошмар. Четвёртая минута, Бергваль врывается по флангу и простреливает низом в центр. Мяч летит прямо к Луису Жуниору — ситуация абсолютно под контролем. Но бразильский голкипер ухитряется опустить руки не так, как нужно, и мяч предательски выскальзывает из-под перчаток. Казалось, что кипер сам загнал его в ворота.
В этот момент весь стадион не верил глазам: игроки «шпор» растерянно переглядывались, а болельщики «Вильярреала» вцеплялись в головы. Это был тот самый случай, когда матч получает сценарий ещё до того, как успеет начаться по-настоящему.
«Шпоры» закрываются
Парадокс, но после подарка судьбы хозяева не пошли добивать соперника. Вместо этого команда Томаса Франка стала осторожнее, чем до гола. Мяч перекатывался без идей, атаки захлебывались на подступах к штрафной, а Ришарлисон и партнёры оставались без поддержки.
Франк, для которого это был дебют в Лиге чемпионов, явно нервничал. Его подопечные слишком рано решили играть на удержание. В этот момент и начался главный сюжет матча: «Вильярреал» осмелел, почувствовал свободу и стал действовать агрессивнее.
Бывший игрок «Арсенала» Николя Пепе услышал свист и насмешки с трибун, но превратил их в топливо. Пепе действовал дерзко, пробовал брать игру на себя и не раз ставил оборону «Тоттенхэма» в тупик. Его удары то уходили мимо, то блокировались, но именно он задавал тон всей атакующей игре гостей.
Был и эпизод, который должен был завершиться голом: Пепе выдал шикарную передачу на Тейджона Бьюкенена, но тот не сумел попасть в створ. У лондонцев же за весь первый тайм — лишь один опасный момент, удар Сарра низом, с которым справился Жуниор.
Арбитр Раде Обренович добавил матчу хаоса. Две спорные ситуации с возможными пенальти в пользу «шпор» остались без свистка: сначала Ришарлисон оказался сбит в штрафной, затем мяч попал в руку защитнику гостей. Но рефери оба раза показал, что играть можно.
После перерыва хозяева окончательно заперлись. «Тоттенхэм» не атаковал, а отбивался. Пепе и Бьюкенен раз за разом находили дыры, у ворот Викарио становилось горячо. Удивительно, но именно в эти минуты болельщики впервые по-настоящему ощутили, что «Вильярреал» может спасти игру.
В концовке напряжение дошло до предела. На 84-й минуте Микаутадзе выскочил к воротам и рухнул после контакта с ван де Веном. Это вполне могла быть красная карточка — но арбитр ограничился предупреждением. Пепе пробил со штрафного рядом со штангой. Это был момент, после которого хозяева уже играли на измор и смогли додержать счёт.
Новый этап клуба — и старые страхи
Этот матч стал ещё и символическим: первая игра «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов после ухода Даниэля Леви. В ложе сидели новые владельцы, болельщики обсуждали новую эпоху. Но сама команда не показала ничего нового: те же проблемы с контролем игры, те же срывы в атаке и зависимость от чужих ошибок.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Финальный свисток встретили облегчением, а не радостью. Франк получил свою первую победу в Лиге чемпионов, но она оказалась на грани случайности. «Шпоры» сделали шаг вперёд только в турнирной таблице, но никак не в своей игре.