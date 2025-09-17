Ошибка вратаря стоила матча: «Тоттенхэм» начал Лигу Чемпионов с победы над «Вильярреалом»

Возвращение «шпор» в Лигу чемпионов не стало триумфальным спектаклем, каким мечтали его видеть болельщики. Один нелепый автогол вратаря «Вильярреала» Луиса Жуниора решил исход встречи, но всё остальное время лондонцы прожили в постоянном напряжении, почти не создавая моментов и уступая инициативу. Матч, когда три очка оказались важнее игры.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Тоттенхэм — Вильярреал 1:0 Гол: 1:0 Луис Жуниор (автогол) (4') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Джед Спенс (Дестини Удоджи, 69'), Педро Порро, Лукас Бергвалль (Кевин Дансо, 90'), Родриго Бентанкур, Папе Сарр (Жоау Палинья, 69'), Мохаммед Кудус, Ксави Симонс (Бреннан Джонсон, 77'), Ришарлисон (Рандаль Коло Муани, 77') Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона (Илиас Акомах, 75'), Хуан Фойт, Сантьяго Моуриньо, Тажон Бушанан (Альберто Молейро, 82'), Пап Гуй (Даниэль Парехо, 78'), Сантьяго Комесанья (Томас Парти, 78'), Ренато Вейга, Жорж Микаутадзе, Айосе Перес (Альфонсо Педраса, 75'), Николя Пепе Предупреждения: Ксави Симонс (30'), Ришарлисон (33'), Сантьяго Комесанья (35'), Сантьяго Моуриньо (36'), Ренато Вейга (53'), Marcelino Garcia Toral (68'), Рандаль Коло Муани (79'), Микки ван де Вен (84')

Всё началось с эпизода, который болельщики «Вильярреала» будут вспоминать как кошмар. Четвёртая минута, Бергваль врывается по флангу и простреливает низом в центр. Мяч летит прямо к Луису Жуниору — ситуация абсолютно под контролем. Но бразильский голкипер ухитряется опустить руки не так, как нужно, и мяч предательски выскальзывает из-под перчаток. Казалось, что кипер сам загнал его в ворота.

В этот момент весь стадион не верил глазам: игроки «шпор» растерянно переглядывались, а болельщики «Вильярреала» вцеплялись в головы. Это был тот самый случай, когда матч получает сценарий ещё до того, как успеет начаться по-настоящему.

Игроки Тоттенхэма празднуют гол globallookpress.com

«Шпоры» закрываются

Парадокс, но после подарка судьбы хозяева не пошли добивать соперника. Вместо этого команда Томаса Франка стала осторожнее, чем до гола. Мяч перекатывался без идей, атаки захлебывались на подступах к штрафной, а Ришарлисон и партнёры оставались без поддержки.

Франк, для которого это был дебют в Лиге чемпионов, явно нервничал. Его подопечные слишком рано решили играть на удержание. В этот момент и начался главный сюжет матча: «Вильярреал» осмелел, почувствовал свободу и стал действовать агрессивнее.

Тоттенхэм — Вильярреал globallookpress.com

Бывший игрок «Арсенала» Николя Пепе услышал свист и насмешки с трибун, но превратил их в топливо. Пепе действовал дерзко, пробовал брать игру на себя и не раз ставил оборону «Тоттенхэма» в тупик. Его удары то уходили мимо, то блокировались, но именно он задавал тон всей атакующей игре гостей.

Был и эпизод, который должен был завершиться голом: Пепе выдал шикарную передачу на Тейджона Бьюкенена, но тот не сумел попасть в створ. У лондонцев же за весь первый тайм — лишь один опасный момент, удар Сарра низом, с которым справился Жуниор.

Арбитр Раде Обренович добавил матчу хаоса. Две спорные ситуации с возможными пенальти в пользу «шпор» остались без свистка: сначала Ришарлисон оказался сбит в штрафной, затем мяч попал в руку защитнику гостей. Но рефери оба раза показал, что играть можно.

Тоттенхэм — Вильярреал globallookpress.com

После перерыва хозяева окончательно заперлись. «Тоттенхэм» не атаковал, а отбивался. Пепе и Бьюкенен раз за разом находили дыры, у ворот Викарио становилось горячо. Удивительно, но именно в эти минуты болельщики впервые по-настоящему ощутили, что «Вильярреал» может спасти игру.

В концовке напряжение дошло до предела. На 84-й минуте Микаутадзе выскочил к воротам и рухнул после контакта с ван де Веном. Это вполне могла быть красная карточка — но арбитр ограничился предупреждением. Пепе пробил со штрафного рядом со штангой. Это был момент, после которого хозяева уже играли на измор и смогли додержать счёт.

Тоттенхэм — Вильярреал globallookpress.com

Новый этап клуба — и старые страхи

Этот матч стал ещё и символическим: первая игра «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов после ухода Даниэля Леви. В ложе сидели новые владельцы, болельщики обсуждали новую эпоху. Но сама команда не показала ничего нового: те же проблемы с контролем игры, те же срывы в атаке и зависимость от чужих ошибок.

Финальный свисток встретили облегчением, а не радостью. Франк получил свою первую победу в Лиге чемпионов, но она оказалась на грани случайности. «Шпоры» сделали шаг вперёд только в турнирной таблице, но никак не в своей игре.