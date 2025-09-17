Мусаев: Для нас очень важно не разделять турнир, максимально играть в каждой игре

Главный тренервысказался о матче против(2:1) в Кубке России.

«Для нас очень важно не разделять турнир, максимально играть в каждой игре. Мы смогли прийти к общему знаменателю, к концовке чуть устали. Кто‑то давно не играл, такие как Козлов или Перрен. Важно, что выстояли, победили. Концовка была тяжелая, но это нормально, "Крылья Советов" — сильный соперник. Мы понимали, что "Крылья" захотят взять реванш, помня 6:0. Мы говорили ребятам, что они все сделают, чтобы взять реванш. Видел, что ребята не были расслабленными.

Сейчас такой график, в котором можно играть по 90 минут три игры подряд. Каждый футболист высокого уровня должен это вывозить», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

У «Краснодара» теперь стало 9 очков и первое место в группе, «Крылья Советов» (6) — вторые.