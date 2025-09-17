Президент «Бешикташа» Адали: Фернандеш? Это была самая дорогая продажа игрока в истории

Президент турецкогоотреагировал на переход хавбекав московский. Жедсон перешел в стан красно-белых летом.

«Пожалуй, единственный игрок, уход которого действительно расстроил наших болельщиков, — это Жедсон. Решающим фактором стало решительное желание игрока уйти. Мы урегулировали ситуацию с "Бенфикой". Мы выкупили оставшуюся половину его контракта за € 10 млн и оформили переход в московский "Спартак", получив € 26 млн за трансфер и € 2 млн в виде бонусов.

Мы также получим 10% от его последующей продажи. Это была самая дорогая продажа игрока в истории "Бешикташа", — приводит слова Адали портал Sports Digitale в социальной сети Х.