Джексон не собирается возвращаться в «Челси»

Агент Николаса Джексона сообщил, что его подопечный не собирается возвращаться в

«У Николаса были не лучшие отношения с Энцо Мареской. Но мы не хотим вражды, прежде всего, потому что "Челси" позволил ему достичь европейского уровня.

Изначально это должна была быть аренда без каких-либо обязательств выкупа. Но мы не хотели возвращаться в "Челси", поэтому клубы достигли соглашения. Мы хотим провести хороший сезон в "Баварии" — посмотрим, как будет лучше для него. "Бавария", безусловно, является нашим приоритетом», — сказал агент нападающего в эфире Canal+.

В летнее трансферное окно 24-летний сенегалец отправился на правах аренды в мюнхенскую «Баварию». Пока за команду он сыграл всего один матч в Бундеслиге. За «Челси» Джексон в прошлом сезоне провел в АПЛ 30 матчей, забил 10 мячей и сделал 5 ассистов.