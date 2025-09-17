Слот поделился ожиданиями от матча с «Атлетико»

Главный тренервысказался о предстоящем матче св Лиге чемпионов.

«После жеребьёвки мы сразу поняли, что нам предстоит сыграть с непростыми соперниками, мы это ощутили в особенной степени, узнав, что нашим первым оппонентом станет "Атлетико" — команда, которая за последнее десятилетие прочно утвердилась в статусе одной из сильнейших в Испании и в Европе.

Уверен, в УЕФА имели в виду подобную афишу при недавнем изменении формата соревнования: этот матч мог бы состояться в четвертьфинале, полуфинале или даже в финале. Это означает, что нам нужно приготовиться к игре с качественной и сильной командой, каковой "Атлетико" и является.

Важнее всего тот факт, что "Атлетико" всегда конкурентоспособен под руководством Диего Симеоне. И в противном случае было бы невозможно постоянно финишировать в топ-4 Ла Лиги, в которой также выступают "Реал" и "Барселона".

В этом смысле "Атлетико" — одна из наиболее стабильных команд Европы уже на протяжении долгого времени. Для этого им необходимо регулярно выступать на высочайшем уровне, мы ожидаем, что сегодня будет именно так», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Матч состоится сегодня, 17 сентября. Начало — в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.