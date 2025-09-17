«Интер» обыграл в гостях «Аякс»

ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Интер» в гостях обыграл «Аякс» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

    Счет в матче открыл Маркюс Тюрам на 42-й минуте встречи. На 47-й минуте все тот же Тюрам оформил дубль, после чего ни одна команда не смогла отличиться.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Аякс — Интер 0:2
    Голы: 0:1 Маркус Тюрам (42'), 0:2 Маркус Тюрам (47') Аякс: Витезслав Ярош, Антон Гоэи, Ко Итакура (Йосип Шутало, 84'), Юри Бас, Овен Вейндал, Юри Регер (Оскар Глоч, 76'), Дави Классен, Кеннет Тейлор (Джеймс Макконнелл, 63'), Оливер Валакен Эдвардсен, Ваутер Вегорст (Каспер Дольберг, 63'), Мика Годтс (Рауль Моро, 76') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 79'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Мануэль Аканджи, Хакан Чалханоглу (Petar Sucic, 86'), Николо Барелла (Пётр Зелиньски, 79'), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 69'), Маркус Тюрам (Анж-Йоан Бонни, 86'), Франческо Пио Эспозито Предупреждения: Маркус Тюрам (17'), Генрих Мхитарян (67'), Юри Бас (73')

    В следующем туре «Интер» примет «Славию» 30 сентября в Милане, «Аякс» в тот же день сыграет в гостях против «Марселя».

