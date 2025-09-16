2-й таймПСВ — ЮнионОнлайн
    ПСВ — «Юнион»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов
    «Тоттенхэм» — «Вильярреал»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Победитель Лиги Европы «Тоттенхэм» в Лондоне примет «Вильярреал» в матче первого тура Лиги чемпионов. Он пройдет на стадионе «Олимпийский» 16 сентября. Начало в 22:00 мск.

    «Тоттенхэм» одержал 3 победы в четырех выступлениях, одолев в том числе «Ман Сити». В своем прошлом матче хозяева разгромили «Вест Хэм» со счетом 3:0. После смены тренера «шпоры» в хорошей форме и готовы к новым свершениям.

    «Вильярреал» хорошо начал сезон, выиграв в двух поединках, однако затем «желтые» немного понизили планку. Гости сыграли вничью с «Сельтой», после чего проиграли мадридскому «Атлетико». Будет ли сегодня продолжение серии, остается вопросом.

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.97 на победу «Тоттенхэма», 3.70 на ничью, 3.90 на победу «Вильярреала».

    • Эксперты LiveSport пророчат «Тоттенхэму» успех. О том, на что ставить, можно прочитать в их прогнозе.

    • По прогнозу ИИ «Тоттенхэм» должен выиграть со счетом 1:0.

    Прямую трансляцию «Тоттенхэм» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

