Победитель Лиги Европыв Лондоне приметв матче первого тура Лиги чемпионов. Он пройдет на стадионе «Олимпийский» 16 сентября. Начало в 22:00 мск.

«Тоттенхэм» одержал 3 победы в четырех выступлениях, одолев в том числе «Ман Сити». В своем прошлом матче хозяева разгромили «Вест Хэм» со счетом 3:0. После смены тренера «шпоры» в хорошей форме и готовы к новым свершениям.

«Вильярреал» хорошо начал сезон, выиграв в двух поединках, однако затем «желтые» немного понизили планку. Гости сыграли вничью с «Сельтой», после чего проиграли мадридскому «Атлетико». Будет ли сегодня продолжение серии, остается вопросом.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.97 на победу «Тоттенхэма», 3.70 на ничью, 3.90 на победу «Вильярреала».

Эксперты LiveSport пророчат «Тоттенхэму» успех. О том, на что ставить, можно прочитать в их прогнозе.

По прогнозу ИИ «Тоттенхэм» должен выиграть со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию «Тоттенхэм» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup.Run.

