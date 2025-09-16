«Тоттенхэм» одержал 3 победы в четырех выступлениях, одолев в том числе «Ман Сити». В своем прошлом матче хозяева разгромили «Вест Хэм» со счетом 3:0. После смены тренера «шпоры» в хорошей форме и готовы к новым свершениям.
«Вильярреал» хорошо начал сезон, выиграв в двух поединках, однако затем «желтые» немного понизили планку. Гости сыграли вничью с «Сельтой», после чего проиграли мадридскому «Атлетико». Будет ли сегодня продолжение серии, остается вопросом.
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.97 на победу «Тоттенхэма», 3.70 на ничью, 3.90 на победу «Вильярреала».
- Эксперты LiveSport пророчат «Тоттенхэму» успех. О том, на что ставить, можно прочитать в их прогнозе.
- По прогнозу ИИ «Тоттенхэм» должен выиграть со счетом 1:0.
