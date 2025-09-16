Семин: По сей день считаю «Зенит» одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство

Бывший главный тренервысказался о нестабильной игрена старте нынешнего сезона.

«У меня есть понимание, почему "Зенит" нестабилен. Во-первых, произошли большие изменения. Пришло много новых игроков, которые ещё не совсем адаптировались. Они не прошли тренировочную работу, которая бывает у Семака перед сезоном.

Однако по сей день считаю "Зенит" одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство. У них очень много амбиций, квалификация игроков высока, а тренер выигрывал чемпионство шесть раз», — сказал Семин Чемпионату.

После 8-и туров в РПЛ «Зенит» занимает 6-е место в таблице с 13-ю очками в активе.