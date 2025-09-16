Перерыв Оренбург — РубинОнлайн
    «Оренбург» — «Рубин»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка России
  • 18:31
    • Нападающий «Спартака» Иван Морозов сдал положительную пробу на допинг
  • 17:40
    • Вячеслав Козлов вернулся в тренерский штаб «Динамо» М
  • 16:49
    • Спортивный директор «Акрона»: Трансфер Кевина Аревало почти был оформлен
  • 15:56
    • «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого стартовал с поражения в азиатской Лиги чемпионов
  • 14:57
    • Источник: Ламин Ямаль не сыграет за «Барселону» на старте Лиги чемпионов
    Семин: По сей день считаю «Зенит» одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о нестабильной игре «Зенита» на старте нынешнего сезона.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «У меня есть понимание, почему "Зенит" нестабилен. Во-первых, произошли большие изменения. Пришло много новых игроков, которые ещё не совсем адаптировались. Они не прошли тренировочную работу, которая бывает у Семака перед сезоном.

    Однако по сей день считаю "Зенит" одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство. У них очень много амбиций, квалификация игроков высока, а тренер выигрывал чемпионство шесть раз», — сказал Семин Чемпионату.

  • Сергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
  • Известный российский тренер в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о восьмом туре РПЛ
  • Вчера

    • После 8-и туров в РПЛ «Зенит» занимает 6-е место в таблице с 13-ю очками в активе.

