«Юнион» обыграл в гостях ПСВ

    «Бенфика» — «Карабах»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов
    ПСВ уступил дома бельгийскому «Юниону» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:3.

    Ануар Айт Эль Хадж и Промис Дэвид
    Промис Дэвид открыл счет на 9-й минуте с пенальти, а Ануар Айт Эль Хадж удвоил преимущество в счете на 39-й минуте встречи.

    Кевин Мак Аллистер довел счет до разгромного на 81-й минуте поединка. ПСВ смог отличиться на 90-й минуте благодаря точному удару Рубена ван Боммеля.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    ПСВ — Юнион 1:3
    Голы: 0:1 Promise David (пенальти) (9'), 0:2 Ануар Аит-Эль-Хадж (39'), 0:3 Кевин Макаллистер (81'), 1:3 Рубен ван Боммел (90') ПСВ: Матей Коварж, Серджино Дест, Армандо Обиспо (Анасс Салах-Эддин, 46'), Ярек Гасёровский, Райан Фламинго, Исмаэль Сайбари (Пауль Ваннер, 74'), Йерди Схаутен (Гус Тиль, 46'), Джой Веерман, Иван Перишич, Рубен ван Боммел, Рикардо Пепи (Мирон Боадю, 74') Юнион: Кьелл Схерпен, Федде Лейсен, Кристиан Бёрджесс, Кевин Макаллистер, Усейну Нианг, Матиас Расмуссен, Адем Зорган, Ануар Аит-Эль-Хадж (Камил ван де Перре, 75'), Promise David (Marc Philipp Giger, 67'), Анан Халаили, Kевин Родригес (Роб Схофс, 88') Предупреждение: Jon Birkfeldt (40')

    Следующий матч на турнире ПСВ проведет 1 октября против леверкузенского «Байера» в гостях, а «Юнион» в тот же день сыграет против «Ньюкасла» в Брюсселе.

