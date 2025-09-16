«Юнион» обыграл в гостях ПСВ

уступил дома бельгийскомув матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:3.

Промис Дэвид открыл счет на 9-й минуте с пенальти, а Ануар Айт Эль Хадж удвоил преимущество в счете на 39-й минуте встречи.

Кевин Мак Аллистер довел счет до разгромного на 81-й минуте поединка. ПСВ смог отличиться на 90-й минуте благодаря точному удару Рубена ван Боммеля.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги ПСВ — Юнион 1:3 Голы: 0:1 Promise David (пенальти) (9'), 0:2 Ануар Аит-Эль-Хадж (39'), 0:3 Кевин Макаллистер (81'), 1:3 Рубен ван Боммел (90') ПСВ: Матей Коварж, Серджино Дест, Армандо Обиспо (Анасс Салах-Эддин, 46'), Ярек Гасёровский, Райан Фламинго, Исмаэль Сайбари (Пауль Ваннер, 74'), Йерди Схаутен (Гус Тиль, 46'), Джой Веерман, Иван Перишич, Рубен ван Боммел, Рикардо Пепи (Мирон Боадю, 74') Юнион: Кьелл Схерпен, Федде Лейсен, Кристиан Бёрджесс, Кевин Макаллистер, Усейну Нианг, Матиас Расмуссен, Адем Зорган, Ануар Аит-Эль-Хадж (Камил ван де Перре, 75'), Promise David (Marc Philipp Giger, 67'), Анан Халаили, Kевин Родригес (Роб Схофс, 88') Предупреждение: Jon Birkfeldt (40')

Следующий матч на турнире ПСВ проведет 1 октября против леверкузенского «Байера» в гостях, а «Юнион» в тот же день сыграет против «Ньюкасла» в Брюсселе.