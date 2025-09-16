ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Оренбург» — «Рубин»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Оренбург Рубин Календарь Кубка России
    16 сентября в Москве состоится матч 4-го тура Кубка России между «Оренбургом» и «Рубином». Встреча стартует в 16:30 по мск.

    Команды выступают в группе А. Обе набрали за 3 тура по 3 пункта. Также обе в случае победы будут претендовать на 2-е место, которое позволяет выйти в плей-офф.

    «Оренбург» и «Рубин» уже дважды пересеклись в этом сезоне. На старте Кубка «бордовые» одержали победу со счетом 2:0. В матче РПЛ «горожанам» удалось вырвать ничью 2:2.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров на победителя в основное время составляют 3.10 и 2.26. На победителя поединка они дают 2.05 и 1.70 соответственно.

    • Эксперты LiveSport рассчитывают на результативный исход матча. Ставки можно посмотреть в прогнозе.

    • Искусственный интеллект предсказывает победу «Рубина» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

