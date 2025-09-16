16 сентября в Москве состоится матч 4-го тура Кубка России между. Встреча стартует в 16:30 по мск.

Команды выступают в группе А. Обе набрали за 3 тура по 3 пункта. Также обе в случае победы будут претендовать на 2-е место, которое позволяет выйти в плей-офф.

«Оренбург» и «Рубин» уже дважды пересеклись в этом сезоне. На старте Кубка «бордовые» одержали победу со счетом 2:0. В матче РПЛ «горожанам» удалось вырвать ничью 2:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров на победителя в основное время составляют 3.10 и 2.26. На победителя поединка они дают 2.05 и 1.70 соответственно.

Эксперты LiveSport рассчитывают на результативный исход матча. Ставки можно посмотреть в прогнозе.

Искусственный интеллект предсказывает победу «Рубина» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.