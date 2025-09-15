«Верона» в прошлом туре потерпела крупное поражение от «Лацио». Перед этим клуб сыграл вничью. На данный момент хозяева находятся в шаге от зоны вылета. Однако в этом туре она «горожанам» не грозит. При любом раскладе они останутся на 17-м месте.
У «Кремонезе» совершенно другая ситуация. Клуб громко ворвался в Серию А, набрав сходу 6 очков, обыграв «Милан» и «Сассуоло». У гостей есть отличный шанс остаться в первой четверке. Победа только закрепит их положение в зоне Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Кремонезе» является фаворитом букмекеров. На его победу они предлагают 2.69, на победу «Вероны» — 3.05, на ничью — 3.00.
- Эксперты LiveSport ждут результативный футбол. Подробнее в прогнозе с коэффициентом 2.45.
- Искусственный интеллект предложил поставить на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Верона» — «Кремонезе» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.