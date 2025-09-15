15 сентября состоится один из последних поединков 3-го тура итальянской Серии А, в которомпримет. Начало встречи в 19:30 по мск.

«Верона» в прошлом туре потерпела крупное поражение от «Лацио». Перед этим клуб сыграл вничью. На данный момент хозяева находятся в шаге от зоны вылета. Однако в этом туре она «горожанам» не грозит. При любом раскладе они останутся на 17-м месте.

У «Кремонезе» совершенно другая ситуация. Клуб громко ворвался в Серию А, набрав сходу 6 очков, обыграв «Милан» и «Сассуоло». У гостей есть отличный шанс остаться в первой четверке. Победа только закрепит их положение в зоне Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Кремонезе» является фаворитом букмекеров. На его победу они предлагают 2.69, на победу «Вероны» — 3.05, на ничью — 3.00.

Эксперты LiveSport ждут результативный футбол. Подробнее в прогнозе с коэффициентом 2.45.

Искусственный интеллект предложил поставить на нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Верона» — «Кремонезе» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.