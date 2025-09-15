2-й тайм Аталанта — ЛеччеОнлайн
    «Аталанта» — «Лечче»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
    Ждем результативный футбол

    Верона — Кремонезе: прогноз на матч итальянской Серии А и ставка за 2.45

    Прогноз и ставки на «Верона» — «Кремонезе»
    «Кремонезе»
    15 сентября в матче 3-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Кремонезе». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Кремонезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Италия. Серия А 15 Сентября 2025 года

    Верона

  • Верона
    •  Верона 19:30 Кремонезе

    Кремонезе

  • Кремона
    «Верона»

    Турнирное положение: команда из одноименного города крайне неудачно стартовала в новом сезоне Серии А.

    «Желто-синие» смогли набрать только одно очко и располагаются на 18-м месте в турнирной таблице.

    Верона — Кремонезе: коэффициенты букмекеров

    Веронцы смогли забить всего один мяч, а пропустили целых пять.

    Последние матчи: на старте сезона «мастифы» проиграли «Лацио» (0:4) и сыграли вничью с «Удинезе» (1:1).

    Также веронский коллектив выиграл по пенальти у «Аудаче» в рамках Кубка Италии.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Прошлый сезон «скалигеры» завершили победой над «Эмполи» (2:1) и ничьими с «Комо» (1:1) и «Лечче» (1:1).

    Не сыграют: травмированы у коллеетива из Вероны Гифт Орбан, Томаш Суслов и Николас Валентин.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Верона» заняла 14-е место. В этой кампании думается, что для команды Паоло Дзанетти это место точно будет за счастье.

    Главной задачей «Вероны» является сохранение прописки в элите, а далее уже может ставиться задача быть выше, чем в прошлом сезоне.

    «Кремонезе»

    Турнирное положение: команда из города Кремона здорово стартовала в новом сезоне.

    «Серо-красные» выиграла два матча их двух, набрали шесть очков из шести и занимают третье место в турнирной таблице.

    • Кремонцы за две игры забили пять мячей, а пропустили всего три.

    Последние матчи: «тигры» стартовали в этом сезоне с побед над «Сассуоло» (3:2) и «Миланом» (2:1).

    А вот из Кубка Италии кремонский коллектив уже сенсационно вылетел, уступив по пенальти «Палермо».

    Не сыграют: в лазарете находятся Томмазо Барбьери, Федерико Бонаццоли и Деннис Йонсен.

    Состояние команды: подопечные Давиде Николы, который еще в прошлом сезоне выступали в Серии В, ударно стартовали в Серии А. «Кремонезе» показал скептикам, что может навязать борьбу всем командам.

    Если так пойдет и дальше, то «Кремонезе» даже думать не будет о борьбе за выживание, а ведь задачей команды является как раз сохранение прописки в сильнейшем дивизионе.

    Статистика для ставок

    • «Верона» не может выиграть на протяжении 3 матчей

    • «Кремонезе» выиграл 2 последних матча

    • В последнем очном матче «Кремонезе» и «Верона» сыграли вничью со счетом 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Верона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.10, а победа «Кремонезе» — в 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: команды в первых турах играли достаточно результативно, поэтому и тут могут пробить тотал.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.45.

    Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому вполне могут сыграть вничью.

    Ставка: ничья за 3.10.

    Верона — Кремонезе: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 15.09.2025 19:30. Ждем результативный футбол
