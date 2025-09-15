Верона — Кремонезе: прогноз на матч итальянской Серии А и ставка за 2.45

Верона
Кремонезе
«Верона»
Турнирное положение: команда из одноименного города крайне неудачно стартовала в новом сезоне Серии А.
«Желто-синие» смогли набрать только одно очко и располагаются на 18-м месте в турнирной таблице.
Верона — Кремонезе: коэффициенты букмекеров
Веронцы смогли забить всего один мяч, а пропустили целых пять.
Последние матчи: на старте сезона «мастифы» проиграли «Лацио» (0:4) и сыграли вничью с «Удинезе» (1:1).
Также веронский коллектив выиграл по пенальти у «Аудаче» в рамках Кубка Италии.
Прошлый сезон «скалигеры» завершили победой над «Эмполи» (2:1) и ничьими с «Комо» (1:1) и «Лечче» (1:1).
Не сыграют: травмированы у коллеетива из Вероны Гифт Орбан, Томаш Суслов и Николас Валентин.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Верона» заняла 14-е место. В этой кампании думается, что для команды Паоло Дзанетти это место точно будет за счастье.
Главной задачей «Вероны» является сохранение прописки в элите, а далее уже может ставиться задача быть выше, чем в прошлом сезоне.
«Кремонезе»
Турнирное положение: команда из города Кремона здорово стартовала в новом сезоне.
«Серо-красные» выиграла два матча их двух, набрали шесть очков из шести и занимают третье место в турнирной таблице.
Кремонцы за две игры забили пять мячей, а пропустили всего три.
Последние матчи: «тигры» стартовали в этом сезоне с побед над «Сассуоло» (3:2) и «Миланом» (2:1).
А вот из Кубка Италии кремонский коллектив уже сенсационно вылетел, уступив по пенальти «Палермо».
Не сыграют: в лазарете находятся Томмазо Барбьери, Федерико Бонаццоли и Деннис Йонсен.
Состояние команды: подопечные Давиде Николы, который еще в прошлом сезоне выступали в Серии В, ударно стартовали в Серии А. «Кремонезе» показал скептикам, что может навязать борьбу всем командам.
Если так пойдет и дальше, то «Кремонезе» даже думать не будет о борьбе за выживание, а ведь задачей команды является как раз сохранение прописки в сильнейшем дивизионе.
Статистика для ставок
- «Верона» не может выиграть на протяжении 3 матчей
- «Кремонезе» выиграл 2 последних матча
- В последнем очном матче «Кремонезе» и «Верона» сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Верона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.10, а победа «Кремонезе» — в 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.55.
Прогноз: команды в первых турах играли достаточно результативно, поэтому и тут могут пробить тотал.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.45.
Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому вполне могут сыграть вничью.
Ставка: ничья за 3.10.