В понедельник, 15 сентября, «Верона» примет «Кремонезе» в рамках 3-го тура чемпионата Италии по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+4' Звучит свисток! 1-й тайм окончен! Ничья — 0:0! Отдохнем 15 минут...

45+3' Жоване («Верона») получает желтую карточку за грубый фол.

45+2' Последние минуты в этом тайме в атаке проводит «Кремонезе».

45+1' Очередной угловой у ворот гостей заканчивается фором со стороны Гифта Орбана («Верона»).

45' 2 минуты добавлено к первому тайму.

43' Суат Сердар («Верона») получает желтую карточку за грубость!

42' Рафик Бельгали («Верона») грубо фолит на Джузеппе Пеццелла («Кремонезе»), гости быстро разыграли стандарт.

40' Штрафной хозяев исполняет Антуан Бернед («Верона»), но Алессио Дзербин («Кремонезе») первый на мяче и на нем фолят.

39' Грубая игра пошла — фолы сыплются один за другим. Судья пытается пока словами успокоить игроков.

37' Опасная атака «Кремонезе» левым флангом, но Унай Нуньес («Верона») выбивает мяч в аут.

35' Фол в центре поля на Филиппо Терраччано («Кремонезе»), а это перспективный штрафной для гостей.

34' Гифт Орбан («Верона») классно открывается и пробивает по воротам Эмиля Аудеро («Кремонезе») и извиняется перед партнерами, что не отдал передачу.

33' «Кремонезе» прижимается к своим воротам и это может быть очень опасно для гостей.

32' Очередной угловой у ворот «Кремонезе»: подача от Жоване в штрафную на ближнюю штангу — защитники вынесли мяч.

30' И все-таки Роберто Гальярдини («Верона») не смог продолжить игру, его меняет Жан-Даниэль Акпа-Акпро.

28' Роберто Гальярдини («Верона») получает повреждение и лежит на газоне. Ему оказывают помощь! Небольшая пауза в игре.

27' Подача с корнера от Жоване («Верона»), но удар у Орбана не получился и мяч поймал вратарь «Кремонезе».

26' Домагой Брадарич («Верона») зарабатывает угловой для своей команды!

25' Эмиль Аудеро («Кремонезе») мощно выбивает от ворот, но партнеры не цепляются за этот мяч и он переходит во владение хозяев.

23' Федерико Баскиротто («Кремонезе») ошибся и едва не привез гол, но успел вернуться и выбить мяч на угловой из-под ноги Брадарича («Верона»).

22' Классно отработал в защите Микеле Коллоколо («Кремонезе»), отобрал мяч у Гифта Орбана («Верона») и начинает свою атаку.

21' Жоване («Верона») получает мяч в левом углу штрафной гостей, убирает под рабочую ногу и пробивает крученым в угол, но мяч летит в считанных сантиметрах от штанги.

19' Федерико Бонаццоли («Кремонезе») фолит возле чужих ворот — хозяева быстро разыграли и побежали в атаку.

17' Угловой у «Вероны»: Домагой Брадарич крутит в ворота но Эмиль Аудеро («Кремонезе») выносит мяч кулаками.

16' На газоне лежит Маттео Бьянкетти («Кремонезе»), в него влетел Жоване («Верона»), но судья штрафной не назначает.

15' Роберто Гальярдини («Верона») разгоняет атаку в центре поля и отдает передачу в разрез, но Антуана Бернеда и тот пробивает, но мимо.

13' Опасный удар Уоррен Бондо («Кремонезе») из-за пределов штрафной, но мяч попадает в спину Виктору Нельссону («Верона»).

12' «Кремонезе» переходит в позиционную атаку, но мы видим высокий прессинг от игроков «Вероны».

10' Суат Сердар («Верона») начинает атаку хозяев поля правым флангом, навес в штрафную, но офсайд у Жоване!

09' Антонио Санабрия («Кремонезе») пробил по воротам хозяев, но мяч полетел сильно выше, судья показывает «от ворот».

07' Жоване («Верона») прорывается к воротам Эмиль Аудеро («Кремонезе»), но в подкате у него выбивают мяч.

06' Дальний удар Гифта Орбана («Верона») с метров 27 по вратам гостей пролетает в считанных сантиметрах от штанги. Это было опасно!

05' Федерико Бонаццоли («Кремонезе») откликается на дальнюю передачу из глубины поля, мощно пробивает по воротам, но арбитр зажигает офсайд.

03' Гости неожиданно захватили владение на первых минутах матча, что вряд ли устроит «Верону»

02' Эмиль Аудеро («Кремонезе») начинает атаку гостей ударом от ворот.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Верона» — «Кремонезе» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Марк Антонио Бентегоди». Игра вот-вот начнется!

19:27 Сегодня в Вероне довольно жарко, во время матча температура будет около +23℃.

19:23 Главным арбитром встречи назначен Альберто Арена.

19:20 Сегодняшний матч пройдет в Вероне на стадионе «Марк Антонио Бентегоди», который вмещает 39 211 зрителей.

19:17 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча матча 3-го тура чемпионата Италии по футболу между «Вероной» и «Кремонезе». За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Верона»: Монтипо Лоренцо, Нуньес Унай, Нельссон Виктор, Фресе Мартин, Рафик Бельгали, Сердар Суат, Гальярдини Роберто, Бернед Антуан, Брадарич Домагой, Жоване, Орбан Гифт.

«Кремонезе»: Аудеро Эмиль, Терраччано Филиппо, Баскиротто Федерико, Бьянкетти Маттео, Дзербин Алессио, Коллоколо Микеле, Бондо Уоррен, Вандепутте Яри, Пеццелла Джузеппе, Бонаццоли Федерико, Санабрия Антонио.

«Верона»

«Верона» довольно скромно провела подготовительное межсезонье, сыграв только в трех товарищеских встречах. Дальше был первый официальный матч в рамках Кубка Италии, где «желтые» на выезде разобрались с «Аудаче Чериньола» серии пенальти. Благодаря этой виктории «Верона» вышла в 1/16 финала Кубка страны.

В чемпионате Италии дела у «Вероны» обстоят не лучшим образом — в двух турах она набрала всего одно очко. В первом матче Серии А веронцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:!), а затем крупно проиграли «Лацио» (0:4). Как итог, только 17-я строчка в турнирной таблице Серии А и это соседство с зоной вылета.

«Кремонезе»

«Кремонезе» в прошлом сезоне играл в Серии В и отобрался в элитный дивизион, благодаря хорошему выступлению. Свой нынешний сезон команда начала с поражения в серии пенальти (0:1) в рамках Кубка Италии. На стадии 1/32 финала турнир для команды завершился.

Зато в Серии А «Кремонезе» успел знатно порадовать своих поклонников — команда неожиданно одержала две победы подряд в стартовых турах: вначале на выезде был повержен «Милан» (1:2), а затем дома «Сассуоло» (3:2). Благодаря этим викториям «Кремонезе» идет в группе лидеров Серии А.

Личные встречи

С 2009-го года в официальных матчах «Кремонезе» не побеждал «Верону». Была одна виктория в товарищеской встрече, но она особого значения не имеет. Последний очный матч между этими соперниками состоялся в 2023-м году в рамках Серии А, тогда команды разошлись миром (1:1).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.45.