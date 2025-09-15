Тарханов — об игре с «Ростовом»: Не помню подобных ошибок у Акинфеева

Бывший тренер ЦСКА и ряда других российских клубовудивлен ошибке вратаря, которая привела к голу в ворота армейцев.

«ЦСКА сложно было играть в этом матче. Ошибка Акинфеева повлияла на ход встречи, было два удаления. Армейцам сложно было рассчитывать на хороший результат. Хотя они до последнего бились и пытались отквитаться. И тренер, и игроки говорят, что встреча не получилась. Она была скомкана.

Конечно, ЦСКА может реабилитироваться. У них хорошая команда. Сколько помню Акинфеева, у него это первая ошибка. Бывает, все ошибаются», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

В матче 8-го тура РПЛ ЦСКА в гостях проиграл «Ростову» (0:1). После 8 туров команда занимает 4-е место с 15 очками.