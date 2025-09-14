«Лион» в гостях у «Ренна» в 4-м туре чемпионата Франции

В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором «Ренн» примет «Лион». Игра начнётся в 21:45 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

45+3' Первый тайм окончен! «Лион» выигрывает у «Ренна» 1:0 благодаря раннему голу Толиссо и уже мог вести как минимум в два мяча, но стопроцентный голевой момент в конце тайма упустил Мера. Отдыхаем.

45+2' Двумя навесами в штрафную от Франковского заканчивается первый тайм. Два игрока «Ренна» упали в штрафной «Лиона», все игроки хозяев тянут руки вверх, но арбитр молчит.

45+1' Карабец обыгрывал соперника на правом фланге, но упустил мяч за лицевую линию.

45' Две минуты добавил Рудди Буке к первому тайму.

44' Корентен Толиссо предупреждён за срыв перспективной атаки — схватил он Ронжье в центре поля.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 1 Удары мимо 1 50 Владение мячом 50 4 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 8 Фолы 4

43' Два подряд угловых исполнили гости, но ни к чему они не привели. Самба начинает атаку «Ренна».

42' Убойный момент у «Лиона»! Халис Мера с центра поля выбежал один на один с Самба, но не смог переиграть кипера «Ренна» — тот потащил и первый удар, и добивание!

40' Отодвинули хозяева игру от своих ворот. В атаке «Ренн», Мерлен в чужой штрафной заработал корнер.

38' Франковски прихватил Фофана — суровая борьба продолжается у этих мужчин на левом фланге атаки «Лиона». Но у поляка-то, напомним, уже есть предупреждение.

37' На чужой половине поля «Ренн» мощно и большим числом прессует и вновь мяч забирает. Прострел Франковского справа никого не нашёл, но мяч снова у хозяев.

36' Сиссе забрал мяч у Карабеца, протащил несколько метров и нанёс дальний удар — очень неточно.

35' Мера вошёл в штрафную и опасно простреливал в середину, но защитник «Ренна» перехватил передачу. Мяч отрикошетил к Самба.

34' Жёстко сыграл Мейтленд-Найлз против Эмболо в центре поля, но судья не свистит — матч продолжается.

32' Не вышла быстрая атака у гостей, приходится вставать в позиционку. «Ренн» по-прежнему не выдергивается на соперника, терпеливо встречает в глубокой обороне.

31' Теперь Тайлер Мортон упал на линии штрафной «Ренна» — на повторе видно, что контакт был, но недостаточный для назначения пенальти. Видеоассистенты подтвердили.

30' Момент у Леполя! Ниахате верхом пасовал в свою штрафную, Леполь перехватил мяч, но ткнул его мимо кипера «Лиона» Дешама рядом со штангой!

29' Неплохо подавал Мортон на Ниахате на дальнюю штангу, но защитник «Лион» мяч не обработал.

28' Халиса Мера уронили на углу штрафной на левом фланге. Стандарт с неплохой точки для гостей.

26' Пшемыслав Франковски упал в штрафной «Лиона» и начал требовать пенальти, но вместо него получил жёлтую за симуляцию.

24' Фофана завалил Франковского, пытаясь отобрать мяч — фол свистнул Буке.

23' Не получился у Франковского заброс под забегание Бласа — не понял партнёр поляка. Удар от ворот исполнит Дешам.

22' Блас попробовал издали, но угодил в защитника, после чего Абнер Винисиус вынес на угловой. Наседает «Ренн».

21' Франковски перспективно навешивал в штрафную с правого края, но мяч пролетел мимо всех. Леполь там упал на газон и просил пенальти, но Рудди Буке не обращает на него внимания.

20' Абнер Винисиус вешал слева на дальнюю штангу — Мерлен выбил головой за лицевую от греха подальше.

18' Халис Мера лежит на газоне, утверждая, что нарушали правила против него. Судья остановил игру, но помощь врачей футболисту «Лиона» не потребуется.

17' Тем временем дождь пошёл в Ренне, прямо настоящий ливень.

16' И продолжается владение «Лиона». «Ренн» как будто пока не очень понимает, как этот мяч у соперника отобрать.

15' Заслуженно открыли счёт гости, владели они преимуществом в начале игры. Хотя забили в первой же опасной атаке в матче.

14' ГОООЛ! 0:1! Корентен Толиссо! Всё очень просто: навес Мейтленда-Найлза с правого фланга прилетел точно в голову Толиссо, который отправил мяч в самый угол в противоход вратарю.

13' Много передач у «Лиона» в центре поля, «Ренн» особо и не стремится прессинговать высоко.

12' Ответ от «Лиона» — Винисиус проткнул мяч в штрафную на Толиссо, который первым касанием обработал, а вторым пробил. Мяч от Жаке отскочил в руки Самба.

11' Первый основательный выход «Ренна» со своей половины. Блас попробовал на финте ворваться в штрафную гостей, но всё-таки там его остановили.

10' Мерлен под давлением пытался пробить по воротам «Лиона», но угодил в соперника.

09' Без опасных моментов проходит старт встречи, команды явно прощупывают почву и бьются скорее за контроль мяча.

07' Впервые судья вступает в игру — поругал Абнера Винисиуса за грубый фол, пока что устно. В следующий раз не простит.

06' Фофана пытался на левом фланге накрутить соперника, но прострел пришёлся точно в игрока «Ренна» — мяч улетел в аут.

04' Продолжается владение гостей без особенного обострения. Первые 4 минуты «Ренн» вообще без мяча.

03' Смогли игроки «Лиона» выбраться из-под этого давления, расставляются на чужой половине поля в позиционную атаку.

02' Мощно поддавливают хозяева «Лион» на первых минутах, практически всей командой включаются в прессинг.

01' Матч начался!

До матча

21:43 Через пару минут прозвучит стартовый свисток — команды уже на поле!

21:38 Температура воздуха на северо-западе Франции сегодня вечером максимально комфортная и футбольная — +20, однако, если верить прогнозу, возможен небольшой дождь.

21:32 Главный арбитр матча — опытнейший 48-летний Рудди Буке.

21:26 Состав «Ренна»: Самба, Руо, Жаке, Аит Будлал, Мерлен, Бла, Ронжье, Сиссе, Франковски, Леполь, Эмболо. Главный тренер — Хабиб Бей.

21:26 Состав «Лиона»: Дешам, Абнер Винисиус, Ниахате, Клинтон Мата, Мейтленд-Найлз, Мортон, Тессманн, Фофана, Мера, Карабец, Толиссо. Главный тренер — Паулу Фонсека.

21:20 Сегодняшний матч пройдёт на домашней арене «Ренна» — стадионе «Роазон Парк», вмещающем 29 778 зрителей.

«Ренн»

В прошлом сезоне «Ренн» финишировал в Лиге 1 лишь на 12-й строчке, показав худший результат за 10 лет. В межсезонье команду ещё и покинул третий бомбардир чемпионата-24/25 — Арно Калимуэндо (17 голов), но даже при таких вводных «Ренн» в стартовом туре сумел на своём поле обыграть одного из претендентов на чемпионство — «Марсель» (1:0) — с голом Людовика Бла на 90-й минуте.

Дальше, правда, начались проблемы: во втором туре команда Хабиба Бея безнадёжно сгорела в гостях «Лорьяну» со счётом 0:4, оставшись вдевятером (!) уже к 11-й минуте, а затем без нескольких игроков основы сыграла вничью с одним из аутсайдеров турнира — «Анже» (1:1). В последние дни летнего трансферного окна «Ренн» купил пару серьёзных нападающих: Эстебана Леполя из «Анже» за 13,5 млн евро (он уже забил в дебютном матче за клуб) и Бреля Эмболо из «Монако» за 13 млн. На них будет вся надежда в атаке и сегодня.

«Лион»

Летом «Лион» был исключен из высшего дивизиона Франции за многочисленные финансовые нарушения, но буквально в течение пары недель смог решить свои проблемы и добился сохранения прописки в элите. Впрочем, распустить почти всех лидеров всё равно пришлось: за 31 млн евро в «Вильярреал» отпустили Жоржа Микаутадзе, за 16 млн в «Лидс» — вратаря Лукаса Перри, за 36 млн в «Манчестер Сити» — Раяна Шерки, также клуб покинули Матич, Ляказетт, Верету — в общем, многие из тех, без кого представить «Лион» в прошлом сезоне было бы невозможно.

Повлияло ли это как-то на результаты? Если и да, то пока исключительно в позитивную сторону: «Лион» набрал 9 очков в 3 стартовых турах — более того, до сих пор не пропустил ни одного мяча! Всухую обыграны «Ланс» (1:0), «Мец» (3:0) и «Марсель» (1:0). У Реми Дешама, который весь прошлый сезон просидел на лавке под Лукасом Перри — уверенные три сухаря. Продолжится ли сухая серия «Лиона» сегодня — пожалуй, одна из главных интриг матча.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись домашними разгромными победами: «Ренн» в первом туре разнёс «Лион» 3:0, но во втором круге (31-м туре) уступил 1:4. А вообще в личке в последние годы лидирует именно «Ренн»: в 15 матчах за 8 лет счёт 9-5 в его пользу, лишь в одной из игр была ничья.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Ренн» — «Лион» с коэффициентом 1.85.