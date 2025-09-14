Ренн — Лион: прогноз на Лигу 1и ставка на матч за 2.36

Ренн
Лион
«Ренн»
Турнирное положение: бретонцы после 3-х туров занимают 9-е место в Лиге 1, набрав 4 очка. Разница мячей отрицательная — 2 забитых и 5 пропущенных.
Последние матчи: в последней встрече «Ренн» сыграл вничью с «Анже» — 1:1
Ренн — Лион: коэффициенты букмекеров
До этого бретонцы разгромно проиграли «Лорьяну» (0:4) и одержали победу над «Марселем» (1:0).
Состояние команды: «Ренн» в двух из трех встречах Лиги 1 неизменно оставался в меньшинстве. Если в игре с «Марселем», как говорится, «пронесло», то против «Лорьяна» это сыграло в злую шутку.
Безусловно, «Ренн» будет бороться за место в еврокубках, но не более.
«Лион»
Турнирное положение: «Лион» набрал 9 баллов в 3-х встречах и занимает 2-ю позицию в турнирной таблице при разнице мячей 5:0.
Последние матчи: в последней встрече «Лион» на своем поле минимально обыграл «Марсель» — 1:0.
До того «ткачи» одержал победы над «Мецем» (3:0) и «Лансом» (1:0).
Состояние команды: команда Паулу Фонсеки великолепно стартовала в текущей компании и постарается навязать борьбу, как минимум, за место в Лиге чемпионов.
Что касаемо чемпионских амбиций, то «ткачи» отнюдь не выглядят главными претендентами на то, чтобы низвергнуть «ПСЖ» с чемпионского места.
Статистика для ставок
- «Ренн» и «Лион» в прошлом сезоне одержали друг над другом разгромные победы дома
- С 2021-го года команды ни разу не сыграли вничью друг против друга
- «Лион» ни разу не пропустил в текущем сезоне
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ренна» — 2.65, победа «Лиона» — 2.60, ничья — за 3.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.05 соответственно.
Прогноз: «Лион» на старте сезона выглядит предпочтительнее и вполне способен увезти очки из северо-запада Франции
Ставка: Победа «Лиона» с форой 0 за 1.85
Прогноз: учитывая крепкую оборону «Лиона» и слабую реализацию «Ренна», стоит ожидать, что гости смогут в четвертый раз подряд сыграть «на ноль»
Ставка: Обе забьют — Нет за 2.22