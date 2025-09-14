Ренн — Лион: прогноз на Лигу 1и ставка на матч за 2.36

«Ренн» встретится с «Лионом» в матче 4-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 14 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ренн»

Турнирное положение: бретонцы после 3-х туров занимают 9-е место в Лиге 1, набрав 4 очка. Разница мячей отрицательная — 2 забитых и 5 пропущенных.

Последние матчи: в последней встрече «Ренн» сыграл вничью с «Анже» — 1:1

До этого бретонцы разгромно проиграли «Лорьяну» (0:4) и одержали победу над «Марселем» (1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Ренн» в двух из трех встречах Лиги 1 неизменно оставался в меньшинстве. Если в игре с «Марселем», как говорится, «пронесло», то против «Лорьяна» это сыграло в злую шутку.

Безусловно, «Ренн» будет бороться за место в еврокубках, но не более.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» набрал 9 баллов в 3-х встречах и занимает 2-ю позицию в турнирной таблице при разнице мячей 5:0.

Последние матчи: в последней встрече «Лион» на своем поле минимально обыграл «Марсель» — 1:0.

До того «ткачи» одержал победы над «Мецем» (3:0) и «Лансом» (1:0).

Состояние команды: команда Паулу Фонсеки великолепно стартовала в текущей компании и постарается навязать борьбу, как минимум, за место в Лиге чемпионов.

Что касаемо чемпионских амбиций, то «ткачи» отнюдь не выглядят главными претендентами на то, чтобы низвергнуть «ПСЖ» с чемпионского места.

Статистика для ставок

«Ренн» и «Лион» в прошлом сезоне одержали друг над другом разгромные победы дома

С 2021-го года команды ни разу не сыграли вничью друг против друга

«Лион» ни разу не пропустил в текущем сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ренна» — 2.65, победа «Лиона» — 2.60, ничья — за 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.05 соответственно.

Прогноз: «Лион» на старте сезона выглядит предпочтительнее и вполне способен увезти очки из северо-запада Франции

Ставка: Победа «Лиона» с форой 0 за 1.85

Прогноз: учитывая крепкую оборону «Лиона» и слабую реализацию «Ренна», стоит ожидать, что гости смогут в четвертый раз подряд сыграть «на ноль»

Ставка: Обе забьют — Нет за 2.22