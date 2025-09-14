Красная карточка сломала матч «Лиону»: «Ренн» камбекнул на последних минутах

С виду контролируемый матч для «Лиона» обернулся катастрофой за десять минут. Красная карточка Тайлерa Мортона и взрывной выход 17-летнего Кадера Мейте превратили спокойный вечер в Ренне в эмоциональный спектакль, который хозяева выиграли характером и дерзостью.

Футбол. Франция. Лига 1 Ренн — Лион 3:1 Голы: 0:1 Корентин Толиссо (14'), 1:1 Антони Руо (80'), 2:1 Реми Дескамп (автогол) (90 + 3'), 3:1 Мохамед Кадер Мейте (90 + 5'), 5:0 Роберт Левандовски (76'), 4:2 Daniel Kurovsky (59:56') Ренн: Брис Самба, Абдельхамид Аит Будлал (Алиду Сейду, 46'), Жереми Жаке, Антони Руо, Пшемыслав Франковски (Муса Аль-Тамари, 46'), Людовик Блас (Махамаду Нагида, 90'), Валентин Ронжье, Джауи Сиссе (Секо Фофана, 70'), Кентен Мерлен, Эстебан Леполь, Брил Эмболо (Мохамед Кадер Мейте, 69') Лион: Реми Дескамп, Абнер Винисиус, Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Корентин Толиссо, Адам Карабец (Рашид Геззаль, 67'), Тайлер Мортон, Таннер Тессманн, Малик Мартен Фофана (Рубен Клюйверт, 85'), Khalis Merah (Павел Шульц, 75') Предупреждения: Пшемыслав Франковски (26'), Корентин Толиссо (43'), Алиду Сейду (47'), Клинтон Мата (53'), Андреа Пинамонти (77'), Реда Белахьяне (85'), Неманья Матич (90'), Кристиан Вольпато (90 + 5') Удаление: Тайлер Мортон (75')

«Лион» приехал в гости к «Ренну» без единого пропущенного и с привычной самоуверенностью команды, у которой всё под контролем. И первый час это действительно так и выглядело: выстроенная четвёрка сзади, уверенное владение в середине, быстрые выходы по флангам.

Гол гостей получился образцово-показательный: справа Адам Карабец пяткой разрезал эпизод, Энзли Мейтленд-Найлс с первого касания навесил, а Корентен Толиссо взлетел над опекуном и кивком отправил мяч в дальний угол — 0:1 на 14-й. Брис Самба до перерыва спасал хозяев дважды, и именно благодаря ему счёт остался минимальным.

Корентен Толиссо празднует гол gettyimages.com

Первые тревожные звонки

У «Лиона» шёл тот самый «правильный» футбол без излишеств. Тессманн менял фланги диагоналями, Карабец находил зоны между линиями, Мера — то растягивал оборону, то врывался за спины. Даже редкий звоночек — недодача Мейтленд-Найлса назад, после которой Эстебан Леполь почти перехитрил Дешама, — лишь подчёркивал общее ощущение контроля: «Лион» успевает и страхует.

Но после паузы «Ренн» перестроился, убрал одного из центральных и стал играть проще и прямолинейнее. Поиграли в короткий пас — не получилось; перешли на более прямые комбинации — нащупали пульс. Ронжье и Сиссе чаще прорезали центральные коридоры, а с флангов добавили скорость и дерзость свежие Аль-Тамари и Кадер Мейте. Самба ещё раз потащил удар в упор, у «Лиона» был момент, чтобы снять напряжение (Карабец после отменной паузы Мера пробил слишком мягко), но вместо этого матч получил развилку, где решает не тактика, а характер.

Красная карточка и феерия последних минут

На 75-й минуте Тайлер Мортон сорвал контратаку, догоняя Мейте, — прямой, необязательный фол в спину без шансов сыграть в мяч. Красная карточка. Вот и главное «зачем? » этой ночи. До удаления «Лион» гасил искры, после — чиркнул спичкой рядом с бензином.

Арбитр показывает красную карточку gettyimages.com

Дальше «Ренн» сделал то, ради чего зрители ходят на стадион. На 80-й — угловой, толпа, Дешам с Жаке борются, мяч скачет по ленточке, и Антони Руо добивает в сетку. Стадион просыпается окончательно — 1:1 и девять минут добавленного впереди как отдельная пьеса.

Эмоции игроков Ренна после ничейного гола globallookpress.com

Её, по сути, в одиночку написал семнадцатилетний Мохаммед Кадер Мейте. Сначала он втиснулся по самой кромке поля, продавил Рубена Клюйверта корпусом и пробил с острейшего угла: рикошет — и мяч уходит в дальний на 3-й добавленной.

Записали ли это на Мейте или как автогол вратаря — неважно: по духу гол — его. Через две минуты — повторное появление внезапно взрослеющего героя: Муса Аль-Тамари с правого фланга навешивает на ближнюю, Мейте срезает траекторию, выигрывает верх у Клюйверта и вколачивает головой — 3:1, Роазон Парк ревёт как турбина.

Мохаммед Кадер Мейте gettyimages.com

«Лион» получил болезненный урок

У «Лиона» в эти десять минут будто выключили звук. До удаления — структурная зрелость, после — разорванные линии, прижатые к вратарской крайние, опорная без необходимого тайминга. Не помогли ни паузы, ни попытка сыграть короче и терпеливее: «Ренн» давил единой волной, высасывал воздух из эпизодов и на каждом втором мяче появлялся раньше. Из футболистов, которые вышли у хозяев после перерыва, двое лично перевернули матч: Секо Фофана прибрал центр и задавал темп, а Мейте стал тем самым эффектом неожиданности, к которому у «Лиона» не оказалось ответов.

Сюжет получился похожим на урок. «Лион» показал, как нужно контролировать выездную игру топ-уровня — и как легко эту работу перечёркивает один нехитрый фол в переходной фазе. «Ренн» — как важно верить в простые вещи: в прессинг, в стандарт, в смелость форварда, который ещё вчера играл за юношескую команду. Итог — первая потеря «Лиона» в сезоне и эмоциональная, громкая победа «Ренна», поднимающая команду в верхнюю часть таблицы и добавляющая в резюме Хабиба Бeйя жирную строчку про характер.