Красная карточка сломала матч «Лиону»: «Ренн» камбекнул на последних минутах

«Лион» приехал в гости к «Ренну» без единого пропущенного и с привычной самоуверенностью команды, у которой всё под контролем. И первый час это действительно так и выглядело: выстроенная четвёрка сзади, уверенное владение в середине, быстрые выходы по флангам.
Гол гостей получился образцово-показательный: справа Адам Карабец пяткой разрезал эпизод, Энзли Мейтленд-Найлс с первого касания навесил, а Корентен Толиссо взлетел над опекуном и кивком отправил мяч в дальний угол — 0:1 на 14-й. Брис Самба до перерыва спасал хозяев дважды, и именно благодаря ему счёт остался минимальным.
Первые тревожные звонки
У «Лиона» шёл тот самый «правильный» футбол без излишеств. Тессманн менял фланги диагоналями, Карабец находил зоны между линиями, Мера — то растягивал оборону, то врывался за спины. Даже редкий звоночек — недодача Мейтленд-Найлса назад, после которой Эстебан Леполь почти перехитрил Дешама, — лишь подчёркивал общее ощущение контроля: «Лион» успевает и страхует.
Но после паузы «Ренн» перестроился, убрал одного из центральных и стал играть проще и прямолинейнее. Поиграли в короткий пас — не получилось; перешли на более прямые комбинации — нащупали пульс. Ронжье и Сиссе чаще прорезали центральные коридоры, а с флангов добавили скорость и дерзость свежие Аль-Тамари и Кадер Мейте. Самба ещё раз потащил удар в упор, у «Лиона» был момент, чтобы снять напряжение (Карабец после отменной паузы Мера пробил слишком мягко), но вместо этого матч получил развилку, где решает не тактика, а характер.
Красная карточка и феерия последних минут
На 75-й минуте Тайлер Мортон сорвал контратаку, догоняя Мейте, — прямой, необязательный фол в спину без шансов сыграть в мяч. Красная карточка. Вот и главное «зачем? » этой ночи. До удаления «Лион» гасил искры, после — чиркнул спичкой рядом с бензином.
Дальше «Ренн» сделал то, ради чего зрители ходят на стадион. На 80-й — угловой, толпа, Дешам с Жаке борются, мяч скачет по ленточке, и Антони Руо добивает в сетку. Стадион просыпается окончательно — 1:1 и девять минут добавленного впереди как отдельная пьеса.
Её, по сути, в одиночку написал семнадцатилетний Мохаммед Кадер Мейте. Сначала он втиснулся по самой кромке поля, продавил Рубена Клюйверта корпусом и пробил с острейшего угла: рикошет — и мяч уходит в дальний на 3-й добавленной.
Записали ли это на Мейте или как автогол вратаря — неважно: по духу гол — его. Через две минуты — повторное появление внезапно взрослеющего героя: Муса Аль-Тамари с правого фланга навешивает на ближнюю, Мейте срезает траекторию, выигрывает верх у Клюйверта и вколачивает головой — 3:1, Роазон Парк ревёт как турбина.
«Лион» получил болезненный урок
У «Лиона» в эти десять минут будто выключили звук. До удаления — структурная зрелость, после — разорванные линии, прижатые к вратарской крайние, опорная без необходимого тайминга. Не помогли ни паузы, ни попытка сыграть короче и терпеливее: «Ренн» давил единой волной, высасывал воздух из эпизодов и на каждом втором мяче появлялся раньше. Из футболистов, которые вышли у хозяев после перерыва, двое лично перевернули матч: Секо Фофана прибрал центр и задавал темп, а Мейте стал тем самым эффектом неожиданности, к которому у «Лиона» не оказалось ответов.
Сюжет получился похожим на урок. «Лион» показал, как нужно контролировать выездную игру топ-уровня — и как легко эту работу перечёркивает один нехитрый фол в переходной фазе. «Ренн» — как важно верить в простые вещи: в прессинг, в стандарт, в смелость форварда, который ещё вчера играл за юношескую команду. Итог — первая потеря «Лиона» в сезоне и эмоциональная, громкая победа «Ренна», поднимающая команду в верхнюю часть таблицы и добавляющая в резюме Хабиба Бeйя жирную строчку про характер.