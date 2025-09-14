Обе команды пока без побед. Однако «Сельта» уже успела набрать 3 очка за счет ничьих. «Жирона» проиграла во всех трех турах и занимает последнее место. «Кельтам», чтобы не оказаться в числе аутсайдеров, сегодня нужно побеждать.
В очных матчах с «Жироной» хозяева не выигрывают уже 5 матчей подряд. В прошлом сезоне команды провели два очных поединка и оба закончились вничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.71 на «Сельту» и 5.30 на «Жирону», за 3.85 можно поставить на ничью.
- Эксперты уверены в успехе «Сельты» и предложили на нее ставку.
- Искусственный интеллект ожидает победу «Сельты» со счетом 1:0.
