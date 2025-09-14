сыграют 14 сентября в матче 4-го тура испанской Примеры. Старт поединка в 15:00 по мск.

Обе команды пока без побед. Однако «Сельта» уже успела набрать 3 очка за счет ничьих. «Жирона» проиграла во всех трех турах и занимает последнее место. «Кельтам», чтобы не оказаться в числе аутсайдеров, сегодня нужно побеждать.

В очных матчах с «Жироной» хозяева не выигрывают уже 5 матчей подряд. В прошлом сезоне команды провели два очных поединка и оба закончились вничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.71 на «Сельту» и 5.30 на «Жирону», за 3.85 можно поставить на ничью.

Эксперты уверены в успехе «Сельты» и предложили на нее ставку.

Искусственный интеллект ожидает победу «Сельты» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сельта» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.