    Гарри Кейн «Бавария» — «Гамбург». Онлайн, прямая трансляция
    Тюкавин: Мурашки были, хотел заплакать, такие воспоминания

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Спартак
    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возвращении на поле и ничьей со «Спартаком» (2:2).

    Константин Тюкавин
    Константин Тюкавин

    «Очень рад, шесть месяцев прошло, ждал этого момента. Тяжело работал, готовился. Жаль, что не удалось победить, но рад вернуться на поле. Мурашки были, хотел заплакать, такие воспоминания. Не передать всех эмоций!

    Мой момент? Быстро разыграли штрафной, я, как всегда, запереживал. Удар не получился. Не ждите, что сразу все будет вау.

    Все отлично, тренировался в общей группе последний месяц, провел двустороннюю игру. Хорошо себя чувствую. Знал, что выйду, но не знал, на какой минуте. Сказали: готовься, будет время», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 9-ю баллами в активе, а «Спартак» располагается на 7-й строчке с 12-ю очками.

