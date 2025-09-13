Салиба вернулся в строй после травмы

Наставник лондонского «Арсенала»рассказал, что центральный защитниквернулся к полноценным тренировкам.

«Вильям сегодня тренировался. Нам нужно принять решение, будем ли мы играть с ним или нет. Он подвернул лодыжку во время разминки, вышел на поле и сказал, что верит в то, что сможет продолжать играть, но сразу же после первых двух действий выбыл. Нам пришлось вывести его из игры», — сказал Артета на пресс-конференции перед матчем.

Календарь и таблица АПЛ

В 4-м туре АПЛ «Арсеналу» 13 сентября предстоит игра с «Ноттингем Форест» на своем поле. Французский защитник получил травму в прошлой встрече с «Ливерпулем» (0:1) и покинул поле уже на пятой минуте.