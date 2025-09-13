ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Постекоглу раскрыл подробности своего увольнения из «Тоттенхэма»

    Новый наставник «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу высказался по поводу своего ухода из «Тоттенхэма».

    Ангелос Постекоглу
    Ангелос Постекоглу

    «Это было не очень приятно, но я знал, что так будет, поэтому это не стало для меня сюрпризом. Я знал задолго до финала Лиги Европы, что это произойдёт. Мы выиграли, у нас был парад, так что это были чудесные три дня, и я не хотел их портить. Но в целом я уже понимал, что всё кончено. У меня было время смириться с этим.

    Мы заставили фанатов "Тоттенхэма" пережить непростые времена, но я не встретил ни одного болельщика клуба, который бы не хотел обнять меня и пригласить домой на ужин, так что, вероятно, я сделал что-то правильно.

    Думаю, в конечном счёте именно для этого мы и работаем. Я очень горжусь тем, чего мы там достигли, и это навсегда займёт особое место в моём сердце», — приводит слова Постекоглу ESPN.

    Прогнозы и ставки на футбол

    9 сентября Постекоглу возглавил «Ноттингем Форест».

