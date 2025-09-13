Каррагер раскритиковал владельца «Ноттингема»

Легенда «Ливерпуля»резко раскритиковал владельца «Ноттингем Форест»

«Когда-то Ноттингем Форест» был одним из самых любимых клубов Англии благодаря обаянию и успехам своего легендарного тренера Брайана Клафа. Сегодня это одна из самых нелюбимых команд из-за поведения владельца, Эвангелоса Маринакиса. Маринакис — ходячая граната«, — написал Каррагер в статье The Telegraph.

На этой неделе после скандала с Маринакисом был отправлен в отставку главный тренер Нуну. Вместо него команду теперь возглавляет экс-наставник "Тоттехэма" Ангелос Постекоглу.

После 3 матчей "Ноттингем" имеет 4 очка и занимает 10-е место в таблице АПЛ.