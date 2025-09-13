2-й таймПари НН — ОренбургОнлайн
    Каррагер раскритиковал владельца «Ноттингема»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ноттингем Форест Ливерпуль
    Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер резко раскритиковал владельца «Ноттингем Форест» Эвангелоса Маринакиса.

    Эвангелос Маринакис
    Эвангелос Маринакис

    «Когда-то Ноттингем Форест» был одним из самых любимых клубов Англии благодаря обаянию и успехам своего легендарного тренера Брайана Клафа. Сегодня это одна из самых нелюбимых команд из-за поведения владельца, Эвангелоса Маринакиса. Маринакис — ходячая граната«, — написал Каррагер в статье The Telegraph.

    На этой неделе после скандала с Маринакисом был отправлен в отставку главный тренер Нуну. Вместо него команду теперь возглавляет экс-наставник "Тоттехэма" Ангелос Постекоглу.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 3 матчей "Ноттингем" имеет 4 очка и занимает 10-е место в таблице АПЛ.

