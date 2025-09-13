«Бавария» интересуется двумя центральными защитниками

Кастело Люкеба Фото: globallookpress.com
Как сообщает Bayern & Germany, это Марк Гехи («Кристал Пэлас») и Кастелло Люкеба («РБ Лейпциг»). Но для начала «Баварии» необходимо избавиться от Ким Мин Джэ, чья игра не особо устраивает тренерский штаб.
Контракт 25-летнего Гехи с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2026 года, а цена на портале Transfermarkt составляет € 45 млн.
Соглашение 22-летнего Люкеба с «РБ Лейпциг» действует до июня 2029 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 40 млн.