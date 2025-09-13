1-й тайм Арсенал — Ноттингем ФорестОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Ноттингем Форест». Онлайн, прямая трансляция
  • 12:48
    • В «Спартаке» выразили поддержку Станковичу
  • 11:14
    • Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год
  • 11:27
    • Парфенов возглавил московское «Торпедо»
  • 08:21
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 07:53
    • Футболист «Барселоны» Гави получил травму
    Все новости спорта

    «Бавария» интересуется двумя центральными защитниками

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Трансферы Бундеслига Футбол Германии Бавария
    Мюнхенская «Бавария» включила в шорт-лист двух центральных защитников и хочет их приобрести в зимнее трансферное окно или летом 2026 года.

    Кастело Люкеба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кастело Люкеба

    Как сообщает Bayern & Germany, это Марк Гехи («Кристал Пэлас») и Кастелло Люкеба («РБ Лейпциг»). Но для начала «Баварии» необходимо избавиться от Ким Мин Джэ, чья игра не особо устраивает тренерский штаб.

    Контракт 25-летнего Гехи с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2026 года, а цена на портале Transfermarkt составляет € 45 млн.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Соглашение 22-летнего Люкеба с «РБ Лейпциг» действует до июня 2029 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 40 млн.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» и «Спартак» будут играть от обороны
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • «Сливочные» продолжат победную серию
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Будут ли у «Краснодара» проблемы с «Акроном»?
  • «Краснодар» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.35
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры