    Мейсон Гринвуд«Марсель» — «Лорьян». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:01
    • Гол Даку обеспечил «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ
  • 19:18
    • «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»
  • 21:48
    • «Торпедо» одержало третью победу подряд в КХЛ
  • 21:25
    • Защитник «Реала» Рюдигер выбыл на три месяца из-за травмы
  • 21:05
    • «Волга» вырвала победу у «Торпедо» в матче Первой лиги
    «Волга» вырвала победу у «Торпедо» в матче Первой лиги

    «Волга» одержала победу над московским «Торпедо» (3:2) в матче 10-го тура российской Первой лиги.

    У хозяев голы записали на свой счет Александр Юшин на 33-й минуте и Алексей Каштанов на 83-й минуте с пенальти.

    В составе «Волги» отличились Евгений Воронин на 77-й минуте, Дмитрий Каменщиков на 79-й минуте и Данил Новиков на 90+2-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Волга Ул 2:3
    Голы: 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (27'), 1:1 Евгений Воронин (77'), 1:2 Kamenshchikov D. (79'), 2:2 Алексей Каштанов (пенальти) (83')

    После этого матча «Волга» располагается на 10-й строчке в таблице Первой лиги с 11-ю очками в активе. «Торпедо» — на 16-й позиции (6 баллов).

