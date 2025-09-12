«Волга» вырвала победу у «Торпедо» в матче Первой лиги

одержала победу над московским(3:2) в матче 10-го тура российской Первой лиги.

У хозяев голы записали на свой счет Александр Юшин на 33-й минуте и Алексей Каштанов на 83-й минуте с пенальти.

В составе «Волги» отличились Евгений Воронин на 77-й минуте, Дмитрий Каменщиков на 79-й минуте и Данил Новиков на 90+2-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Торпедо — Волга Ул 2:3 Голы: 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (27'), 1:1 Евгений Воронин (77'), 1:2 Kamenshchikov D. (79'), 2:2 Алексей Каштанов (пенальти) (83')

После этого матча «Волга» располагается на 10-й строчке в таблице Первой лиги с 11-ю очками в активе. «Торпедо» — на 16-й позиции (6 баллов).