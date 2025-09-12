Пивоваров: Негативные моменты совмещения мы осознавали до подписания контракта с Карпиным

Генеральный директор московскоговысказался о том, чтоне было вместе с командой во время международной паузы из-за того, что он совмещает два поста.

«Негативные моменты совмещения мы осознавали до подписания контракта. Мы шли на эти риски, мы их приняли. Тренировочный процесс организован как в сборной, так и в клубе в отсутствие главного тренера. У нас достаточно тренеров в системе, чтобы команда готовилась к матчу. Сейчас все нормально», — приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».

Напомним, что Валерий Карпин также является главным тренером сборной России. В сентябре национальная команда сыграла вничью с Иорданией (0:0) и выиграла у Катара (4:1).