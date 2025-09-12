Кахигао: Мангаш и Дуарте не хотели играть за «Спартак»

Спортивный директор «Спартака»объяснил, почему покинули клуб защитники

«Важно отметить: мы хотим видеть в "Спартаке" тех, кто хочет здесь играть. Мангаш и Дуарте не хотели. Мангашу не было комфортно тут. Нам надо было найти подходящий вариант для него, и мы получили предложение только от одного клуба. То, что он забивает, очень хорошо. Желаю забить ему 50 голов, потому что это принесёт деньги и нам.

Дуарте был продан за те же деньги, что и куплен. Он был недоволен. Ещё раз: очень важно, чтобы футболист хотел быть здесь», — сказал Кахигао «Чемпионату».

По ходу этого сезона Мангаш перебрался в «Спортинг», а Дуарте теперь будет выступать за «Сантос».