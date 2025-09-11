3-й период СКА — ТракторОнлайн
    Хаманн: Я не могу представить, чтобы Гвардиола снова завоевал крупный трофей с «Ман Сити»

    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Дитмар Хаманн высказался о перспективах тренера Хосепа Гвардиолы в команде.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Я не могу представить, чтобы Гвардиола снова завоевал крупный трофей с "Ман Сити", будь то победа в АПЛ или Лиге чемпионов. И я думаю, что его время на исходе. Когда в команде есть игроки, которые провели там уже 7, 8, 9 лет, очень сложно зажечь в них огонь. Это отражается на их игре. Она выглядит немного вялой», — приводит слова Хаманна Manchester Evening News.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что Гвардиола уже шесть раз приводил «Манчестер Сити» к чемпионскому титулу в АПЛ. В прошлом сезоне же чемпионом стал «Ливерпуль».

