Хаманн: Я не могу представить, чтобы Гвардиола снова завоевал крупный трофей с «Ман Сити»

Бывший полузащитниквысказался о перспективах тренерав команде.

«Я не могу представить, чтобы Гвардиола снова завоевал крупный трофей с "Ман Сити", будь то победа в АПЛ или Лиге чемпионов. И я думаю, что его время на исходе. Когда в команде есть игроки, которые провели там уже 7, 8, 9 лет, очень сложно зажечь в них огонь. Это отражается на их игре. Она выглядит немного вялой», — приводит слова Хаманна Manchester Evening News.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что Гвардиола уже шесть раз приводил «Манчестер Сити» к чемпионскому титулу в АПЛ. В прошлом сезоне же чемпионом стал «Ливерпуль».