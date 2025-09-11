Булыкин: В матче «Динамо» — «Спартак» не будет ни у кого преимущества

Бывший нападающийвысказался о предстоящем матче между

«Пока Тюкавин не в той форме, чтобы сильно помочь, но психологически его выход на поле может повлиять на "Динамо". В матче не будет ни у кого преимущества, клубы находятся не на своих позициях, поэтому приложат все усилия для того, чтобы хорошо сыграть в этом матче. Тренеры сейчас не в лучшем положении, и руководство за ними пристально наблюдает.

Эта игра будет вариантом посмотреть на тренера с другой стороны. Самый главный психологический фактор матча — какая команда победит и какой тренер продолжит работать с меньшим давлением. На проигравшего тренера давление усилится многократно. Будет очень тяжело психологически и физически управлять командой», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Встреча между «Динамо» и «Спартаком» пройдет в субботу, 13 сентября