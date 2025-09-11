ПерерывМеталлург Мг — Динамо МоскваОнлайн
    Главный тренер московского Динамо Алексей Кудашов«Металлург» Мг — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция
  • 15:33
    • КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча
  • 14:33
    • РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ
  • 13:45
    • «Шахтёр» подаст в суд на УАФ из-за допингового дела Мудрика
  • 16:30
    • ЦСКА готов заплатить за бельгийского нападающего € 37 млн
  • 16:29
    • Махачкалинское «Динамо» подписало контракт с нападающим Миро
    Булыкин: В матче «Динамо» — «Спартак» не будет ни у кого преимущества

    Бывший нападающий Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Спартаком».

    Дмитрий Булыкин
    Дмитрий Булыкин

    «Пока Тюкавин не в той форме, чтобы сильно помочь, но психологически его выход на поле может повлиять на "Динамо". В матче не будет ни у кого преимущества, клубы находятся не на своих позициях, поэтому приложат все усилия для того, чтобы хорошо сыграть в этом матче. Тренеры сейчас не в лучшем положении, и руководство за ними пристально наблюдает.

    Эта игра будет вариантом посмотреть на тренера с другой стороны. Самый главный психологический фактор матча — какая команда победит и какой тренер продолжит работать с меньшим давлением. На проигравшего тренера давление усилится многократно. Будет очень тяжело психологически и физически управлять командой», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

    Встреча между «Динамо» и «Спартаком» пройдет в субботу, 13 сентября

  • СКА одержит первую победу в сезоне
  • СКА — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Адмирал» добьется результата на льду «Сибири»
  • «Сибирь» — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Добудет ли «Байер» первую победу в сезоне?
  • «Байер» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    5.49
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — Волга
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Завтра в 18:35
    •
