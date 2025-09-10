«Волна» оказалась сильнее «Тюмени» в серии пенальти

на своем поле победилав матче 3-го раунда Пути регионов Кубка России — 1:1,

Гости открыли счет на 35-й минуте усилиями Виталия Шитова. Три минуты спустя Евгений Мухин восстановил равновесие.

Команды не выявили победителя в основное время и все решилось в серии пенальти, где игроки «Волны» оказались сильнее — 4:3.

Футбол. Россия. Кубок Волна — Тюмень 1:1 Голы: 0:1 Владислав Шитов (35'), 1:1 Евгений Мухин (38'), : Евгений Мухин (пенальти) (1'), : Chechetkin D. (пенальти) (2'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (4')

В следующем раунде коллектив из Нижегородской области сыграет против победителя пары «Иркутск» — «КДВ».