    Нуну Эшпириту Санту«Ноттингем Форест» без Нуну: решение, которое кажется лишним и слишком грустным
  • 08:21
    • Заболотный: Морено в «Сочи» относился к футболистам как к фишкам или пешкам
  • 07:03
    • Сборная Бразилии проиграла Боливии в отборе на ЧМ-2026
  • 09:34
    • В отношении Смолова возбуждено уголовное дело
  • 23:52
    • Португалия вырвала победу у Венгрии, Роналду забил гол
  • 23:40
    • Англия разгромила Сербию, Кейн отметился голом
    Все новости спорта

    Стойкович прокомментировал возможную отставку с поста тренера сборной Сербии

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Сербии
    Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович отреагировал на поражение команды в матче квалификации ЧМ-2026 с Англией (0:5).

    Драган Стойкович
    Драган Стойкович

    «Мы не проиграли команде в нашем рейтинге или ниже нашего уровня. Давайте будем реалистами.

    Собираюсь ли я покинуть свой пост? Не забывайте, что за эти четыре года было сделано так много хорошего, что один матч с футбольной сверхдержавой не может быть отменён. Если вы думаете, что поражение от сверхдержавы можно было предотвратить, тогда хорошо, приведите кого-нибудь ещё.

    Опасение отставки? Спросите людей из федерации. Я с ними не разговаривал, не знаю, что бы они сказали. Звоните и спрашивайте — никакой проблемы. Если вы думаете, что мы сотворим чудо, без проблем», — приводит слова Стойковича сербское издание Sport Klub.

    В квалификации ЧМ-2026 сборная Сербии набрала 7 очков в четырех матчах и идет 3-й в таблице.

