Стойкович прокомментировал возможную отставку с поста тренера сборной Сербии

Главный тренер сборной Сербииотреагировал на поражение команды в матче квалификации ЧМ-2026 с Англией (0:5).

«Мы не проиграли команде в нашем рейтинге или ниже нашего уровня. Давайте будем реалистами.

Собираюсь ли я покинуть свой пост? Не забывайте, что за эти четыре года было сделано так много хорошего, что один матч с футбольной сверхдержавой не может быть отменён. Если вы думаете, что поражение от сверхдержавы можно было предотвратить, тогда хорошо, приведите кого-нибудь ещё.

Опасение отставки? Спросите людей из федерации. Я с ними не разговаривал, не знаю, что бы они сказали. Звоните и спрашивайте — никакой проблемы. Если вы думаете, что мы сотворим чудо, без проблем», — приводит слова Стойковича сербское издание Sport Klub.

В квалификации ЧМ-2026 сборная Сербии набрала 7 очков в четырех матчах и идет 3-й в таблице.