ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Петер ШмейхельРейтинг вратарей «Манчестер Юнайтед»: от обиженного шотландца до великого датчанина
  • 14:56
    • Артур Григорьянц: КДК РФС рассмотрит удаление Джона Кордобы
  • 14:15
    • «Барселона» объявила о травме Френки де Йонга
  • 13:58
    • Сборная Эфиопии согласна сыграть товарищеский матч с Россией
  • 13:50
    • Экс-форвард «Монако» Бен-Йеддер стал игроком турецкого «Сакарьяспора»
  • 13:45
    • L’Équipe: Зинедин Зидан возглавит сборную Францию после чемпионата мира 2026
    Все новости спорта

    Сборная Эфиопии согласна сыграть товарищеский матч с Россией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Федерация футбола Эфиопии сообщила о готовности организовать товарищеский матч с национальной командой России.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Мы согласны и готовы провести товарищескую встречу с главной сборной России в марте или июне следующего года. Можно рассмотреть и другие доступные даты. Главное — наличие предложения, которое мы готовы обсудить.

    Для нас не принципиально, где состоится матч: можем принять Россию в Аддис-Абебе. Если же игра будет в России, то потребуется определить маршрут и получить необходимые гарантии. В любом случае мы открыты для всех вариантов», — заявил Sport24 генеральный секретарь организации Бахиру Тилахун Лимених.

    4 сентября Россия сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября команда Валерия Карпина одержала разгромную победу над Катаром (4:1).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра получится прагматичной
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • В матче будет результативный футбол?
  • Армения — Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Увезет ли Украина победу из Азербайджана?
  • Азербайджан — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Армения — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Норвегия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эквадор — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры