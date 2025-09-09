Сборная Эфиопии согласна сыграть товарищеский матч с Россией

Федерация футболасообщила о готовности организовать товарищеский матч с национальной командой

«Мы согласны и готовы провести товарищескую встречу с главной сборной России в марте или июне следующего года. Можно рассмотреть и другие доступные даты. Главное — наличие предложения, которое мы готовы обсудить.

Для нас не принципиально, где состоится матч: можем принять Россию в Аддис-Абебе. Если же игра будет в России, то потребуется определить маршрут и получить необходимые гарантии. В любом случае мы открыты для всех вариантов», — заявил Sport24 генеральный секретарь организации Бахиру Тилахун Лимених.

4 сентября Россия сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября команда Валерия Карпина одержала разгромную победу над Катаром (4:1).