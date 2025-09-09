9 сентября в Баку состоится очный матч сборныхв рамках отборочного цикла чемпионата мира. Начало игры в 19:00 мск.

Азербайджан в прошлом туре крупно проиграл Исландии — со счетом 0:5. Это стало настоящим ударом для хозяев. Украина, в свою очередь, проиграла Франции 0:2.

После этого Азербайджан из-за разницы голов занимает последнее четвертое место в группе D. Сборная Украины идет на третьей позиции.

Понятное дело, что каждая из команд сегодня намерена победить. Однако перед матчем фаворитом считают Украину. Азербайджан — андердог, который в последний раз побеждал 11 июля, и то в товарищеском поединке.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 9.30 на победу Азербайджана, 4.75 на ничью, 1.38 на победу Украины.

Эксперты LiveSport прогнозируют результативный матч. Свои ставки они предложили в прогнозе.

По прогнозу ИИ, Украина победит со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Азербайджан — Украина смотрите на LiveCup.Run.

