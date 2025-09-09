ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Деле АллиОт «Уэмбли» до скамейки в «Комо»: что случилось с карьерой Деле Алли
  • 15:36
    • Постекоглу стал главным тренером «Ноттингем Форест»
  • 18:21
    • Тедеско назначен новым главным тренером «Фенербахче»
  • 17:17
    • ЦСКА сделал новое предложение «Бока Хуниорс» по трансферу Кевина Сенона
  • 15:44
    • Форвард «Генгама» Жан-Жульен Сиве близок к переходу в казанский «Рубин»
  • 15:32
    • Илиан Илиев уволен с поста главного тренера сборной Болгарии
    Азербайджан — Украина: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Азербайджана Сборная Украины Футбол Украины
    9 сентября в Баку состоится очный матч сборных Азербайджана и Украины в рамках отборочного цикла чемпионата мира. Начало игры в 19:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Азербайджан в прошлом туре крупно проиграл Исландии — со счетом 0:5. Это стало настоящим ударом для хозяев. Украина, в свою очередь, проиграла Франции 0:2.

    После этого Азербайджан из-за разницы голов занимает последнее четвертое место в группе D. Сборная Украины идет на третьей позиции.

    Понятное дело, что каждая из команд сегодня намерена победить. Однако перед матчем фаворитом считают Украину. Азербайджан — андердог, который в последний раз побеждал 11 июля, и то в товарищеском поединке.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают 9.30 на победу Азербайджана, 4.75 на ничью, 1.38 на победу Украины.

    • Эксперты LiveSport прогнозируют результативный матч. Свои ставки они предложили в прогнозе.

    • По прогнозу ИИ, Украина победит со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Азербайджан — Украина смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайн
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
