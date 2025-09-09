Азербайджан в прошлом туре крупно проиграл Исландии — со счетом 0:5. Это стало настоящим ударом для хозяев. Украина, в свою очередь, проиграла Франции 0:2.
После этого Азербайджан из-за разницы голов занимает последнее четвертое место в группе D. Сборная Украины идет на третьей позиции.
Понятное дело, что каждая из команд сегодня намерена победить. Однако перед матчем фаворитом считают Украину. Азербайджан — андердог, который в последний раз побеждал 11 июля, и то в товарищеском поединке.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 9.30 на победу Азербайджана, 4.75 на ничью, 1.38 на победу Украины.
- Эксперты LiveSport прогнозируют результативный матч. Свои ставки они предложили в прогнозе.
- По прогнозу ИИ, Украина победит со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Азербайджан — Украина смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.