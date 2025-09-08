Экс-наставник сборной Дании Каспер Юльманн возглавил «Байер»

Бывший наставник сборнойофициально занял пост главного тренера леверкузенского

«Для меня большая честь, что мне доверили работу с такой командой. После выдающихся успехов в прошлом я теперь очень мотивирован, чтобы помочь сформировать будущее Байера с помощью как опытных, так и новых интересных игроков», — приводит слова Юльманна сайт клуба.

Каспер Юльманн руководил сборной Дании с августа 2020 по июль 2024 года. Под его лидерством датчане выступали на чемпионате Европы 2020, где дошли до полуфинала турнира, уступив в дополнительное время сборной Англии со счетом 1:2.

Ранее «Байер» объявил об увольнении Эрика тен Хага после двух туров нового сезона Бундеслиги. Специалист проработал в клубе всего 82 дня.