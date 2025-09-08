ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Экс-наставник сборной Дании Каспер Юльманн возглавил «Байер»

    Бывший наставник сборной Дании Каспер Юльманн официально занял пост главного тренера леверкузенского «Байера».

    Каспер Юльманн
    Каспер Юльманн

    «Для меня большая честь, что мне доверили работу с такой командой. После выдающихся успехов в прошлом я теперь очень мотивирован, чтобы помочь сформировать будущее Байера с помощью как опытных, так и новых интересных игроков», — приводит слова Юльманна сайт клуба.

    Каспер Юльманн руководил сборной Дании с августа 2020 по июль 2024 года. Под его лидерством датчане выступали на чемпионате Европы 2020, где дошли до полуфинала турнира, уступив в дополнительное время сборной Англии со счетом 1:2.

    Ранее «Байер» объявил об увольнении Эрика тен Хага после двух туров нового сезона Бундеслиги. Специалист проработал в клубе всего 82 дня.

