Алиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстанаушел в отставку после поражения в квалификации ЧМ-2026 с Бельгией (0:6).

«Всё, что случилось... Проигрыш — полностью моя ответственность.

Я беру её на себя целиком. Напишу заявление, подам в отставку и сразу после возвращения уведомлю об этом президента», — цитирует слова Алиева Sports.kz.

Сборная Казахстана после пяти сыгранных встреч занимает 4-е место в группе J, имея в активе 3 очка. Единственную победу команда одержала над Лихтенштейном со счетом 2:0.

Алиев приступил к обязанностям главного тренера Казахстана 31 января 2025 года, сменив на этом посту Станислава Черчесова.