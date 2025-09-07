Тренер «Кремонезе»: Варди по-прежнему голоден до успеха

Наставникотреагировал на переход в клуб английского форварда

«Когда мы поняли, что сделка возможна, мы начали объяснять ему, что хотим построить. Почувствовать реакцию и быть выбранным с этой точки зрения было важно. Он по-прежнему голоден до успеха», — цитирует Николу Football Italia.

Напомним, 37-летний Варди подписал контракт с «Кремонезе» как свободный агент. Соглашение действует до лета 2026 года с опцией продления при определённых условиях.

В прошлом сезоне Варди провёл 36 матчей за «Лестер», забив 10 мячей и сделав четыре голевые передачи. Ранее он становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.