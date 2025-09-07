Северная Македония разгромила Лихтенштейн в отборе на ЧМ-2026

В отборочном матче группы J отбора на ЧМ-2026без проблем обыграла— 5:0.

Голы в этом матче забивали Элиф Элмас, Энис Бардхи, Дарко Чурлинов, Лирим Квамили и Лука Станковски.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J Северная Македония — Лихтенштейн 5:0 Голы: 1:0 Беньямин Бюхель (автогол) (15'), 2:0 Энис Барди (52'), 3:0 Дарко Чурлинов (56'), 4:0 Lirim Kjamili (82'), 5:0 Luka Stankovski (90') Северная Македония: Столе Димитриевски, Боян Илиевски, Джоко Зайков, Эгзиян Алиоски, Дарко Чурлинов (Lirim Kjamili, 58'), Исник Алими (Reshat Ramadani, 71'), Энис Барди, Элиф Элмас (Luka Stankovski, 83'), Боян Миовски (Милан Ристовски, 71'), Александар Трайковски (Эльмин Растодер, 58'), Andrej Stojchevski Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Макс Гопель, Сандро Вольфингер (Ливио Мейер, 61'), Йенс Хофер (Felix Oberwaditzer, 46'), Ларс Трабер (Никлас Бек, 38'), Андреас Малин, Арон Зеле, Николас Хаслер, Симон Люхингер (Alessio Hasler, 61'), Ферхат Саглам (Андрин Нетцер, 75'), Фабио Люк Нотаро Предупреждения: Боян Илиевски (21'), Reshat Ramadani (88')

Эта победа позволила Северной Македонии возглавить свою группу с 11 очками. Лихтеншейн идет последним и проиграл все пять игр.