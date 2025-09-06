Руководство «ПСЖ» в ярости от травмы Дембеле

Звезда «Пари Сен-Жермен»получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 за сборную Франции, где она одержала в гостях победу над Украиной со счетом 2:0.

Согласно информации L'Equipe, руководство «ПСЖ» очень расстроено из-за травмы своего лидера.

Медицинский персонал клуба уведомил тренерский штаб сборной о том, что игрок сильно утомлен и не должен выходить на поле в матче с Украиной из-за высокого риска травмы.

Тем не менее, Дембеле все же появился на поле во втором тайме и покинул игру на 81-й минуте из-за повреждения задней поверхности бедра.

Напомним, что следующий матч французская сборная проведет дома против Исландии 9 сентября.