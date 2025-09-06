ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дания — ШотландияШотландия сдержала Данию и увезла громкую ничью из Копенгагена
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Руководство «ПСЖ» в ярости от травмы Дембеле

    Звезда «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 за сборную Франции, где она одержала в гостях победу над Украиной со счетом 2:0.

    Усман Дембеле
    Усман Дембеле

    Согласно информации L'Equipe, руководство «ПСЖ» очень расстроено из-за травмы своего лидера.

    Медицинский персонал клуба уведомил тренерский штаб сборной о том, что игрок сильно утомлен и не должен выходить на поле в матче с Украиной из-за высокого риска травмы.

    Тем не менее, Дембеле все же появился на поле во втором тайме и покинул игру на 81-й минуте из-за повреждения задней поверхности бедра.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Напомним, что следующий матч французская сборная проведет дома против Исландии 9 сентября.

