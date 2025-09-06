Команды встречались в прошлом туре. Тогда лидер группы К пощадил соперника и выиграл со счетом 1:0. Англичане выиграли 3 матча из 3 и сегодня могут укрепить свое лидерство.
Андорра проиграла все 4 поединка в отборе. Она выступает в роли главного андердога, который не забил ни одного мяча. С таким результатом сложно на что-то рассчитывать против фаворита группы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.01 на победу Англии, 80.0 на победу Андорры, 30.0 на ничью.
- Эксперты LiveSport представили прогноз на игру, в котором рассказали, что Англия забьет Андорре.
Трансляция матча
