Сборныевстретятся в рамках отбора на чемпионат мира. Матч состоится 6 сентября в 19:00 мск на «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Команды встречались в прошлом туре. Тогда лидер группы К пощадил соперника и выиграл со счетом 1:0. Англичане выиграли 3 матча из 3 и сегодня могут укрепить свое лидерство.

Андорра проиграла все 4 поединка в отборе. Она выступает в роли главного андердога, который не забил ни одного мяча. С таким результатом сложно на что-то рассчитывать против фаворита группы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.01 на победу Англии, 80.0 на победу Андорры, 30.0 на ничью.

Эксперты LiveSport представили прогноз на игру, в котором рассказали, что Англия забьет Андорре.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Андорра — Англия смотрите на LiveCup.Run.

