    Англия — Андорра. Онлайн, прямая трансляция
    Андорра — Англия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Андорры Сборная Англии Футбол Англии
    Сборные Андорры и Англии встретятся в рамках отбора на чемпионат мира. Матч состоится 6 сентября в 19:00 мск на «Вилла Парк» в Бирмингеме.

    Команды встречались в прошлом туре. Тогда лидер группы К пощадил соперника и выиграл со счетом 1:0. Англичане выиграли 3 матча из 3 и сегодня могут укрепить свое лидерство.

    Андорра проиграла все 4 поединка в отборе. Она выступает в роли главного андердога, который не забил ни одного мяча. С таким результатом сложно на что-то рассчитывать против фаворита группы.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.01 на победу Англии, 80.0 на победу Андорры, 30.0 на ничью.

    • Эксперты LiveSport представили прогноз на игру, в котором рассказали, что Англия забьет Андорре.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Андорра — Англия смотрите на LiveCup.Run.

